外国証券 先物取引高情報まとめ（11月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 28891( 27306)
3月限 50( 50)
TOPIX先物 12月限 25473( 24703)
日経225ミニ 11月限 24429( 24429)
12月限 321704( 321704)
1月限 352( 352)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19701( 18285)
3月限 249( 249)
TOPIX先物 12月限 18552( 18102)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 11月限 16422( 16422)
12月限 171421( 171421)
1月限 331( 331)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1783( 987)
TOPIX先物 12月限 934( 369)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 12650( 12650)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2976( 2198)
TOPIX先物 12月限 4039( 3363)
日経225ミニ 11月限 4( 4)
12月限 6740( 6702)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3701( 2701)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 5623( 4787)
日経225ミニ 12月限 10122( 10122)
1月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3537( 3212)
TOPIX先物 12月限 3985( 3532)
日経225ミニ 12月限 8809( 8806)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2811( 2803)
3月限 25( 25)
TOPIX先物 12月限 6055( 5555)
日経225ミニ 11月限 157( 157)
12月限 39456( 39456)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 828( 372)
TOPIX先物 12月限 413( 380)
日経225ミニ 12月限 2352( 2352)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 168( 0)
TOPIX先物 12月限 2342( 1189)
日経225ミニ 11月限 225( 225)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 899( 737)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 604( 604)
日経225ミニ 11月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
