　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 28891(　 27306)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 25473(　 24703)
日経225ミニ　 　11月限　　　 24429(　 24429)
　　　　　 　 　12月限　　　321704(　321704)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 352(　　 352)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 19701(　 18285)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 249(　　 249)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 18552(　 18102)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　11月限　　　 16422(　 16422)
　　　　　 　 　12月限　　　171421(　171421)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 331(　　 331)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1783(　　 987)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 934(　　 369)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　 12650(　 12650)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2976(　　2198)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4039(　　3363)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　　6740(　　6702)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3701(　　2701)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5623(　　4787)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10122(　 10122)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3537(　　3212)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3985(　　3532)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8809(　　8806)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2811(　　2803)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6055(　　5555)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 157(　　 157)
　　　　　 　 　12月限　　　 39456(　 39456)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 828(　　 372)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 413(　　 380)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2352(　　2352)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 168(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2342(　　1189)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 225(　　 225)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 899(　　 737)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 604(　　 604)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　13(　　　13)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

