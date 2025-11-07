¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢NHK¡ÖSONGS¡×¤Ç150¿Í¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¸ø³«
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Î¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿NHK¡ÖSONGS¡×¤Î²Î¾§±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢150¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤ÎCD¤Ï¡¢12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£B2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://erj.lnk.to/o46g48
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://erj.lnk.to/i77ts7
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¡CD+BD+ÉÕÂ°ÉÊ
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6155¡Á6157¡¡
²Á³Ê¡§\4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§ÆÃ¼ì»ÅÍÍ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¿¤¤¤¤â¤Î¥«¡¼¥É076ÉõÆþ¡¿B2¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ¡¿¶ä¥Æ¡¼¥×ÉõÆþ
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¡CD¤Î¤ß
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6158¡¡
²Á³Ê¡§\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¤¤¤¤â¤Î¥«¡¼¥ÉÉõÆþ076(½é²ó»ÅÍÍ¤Î¤ß)
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÚCD¡Û
À¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹
À¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹ -¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Ä¤¢¡¼!! Ï»Ëü¤ÎÀ¼ver.-
À¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹ -instrumental-
¡ÚBlu-ray¡Û
À¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹ MUSIC VIDE
À¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹ MUSIC VIDEO -Behind The Scenes
◾️¡ãÄ¶¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¥Õ¥§¥¹ ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤À¤è!! ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡Á¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY
³«¾ì/³«±é¡§³«¾ì12:00/³«±é 13:00
½Ð±é¼Ô¡§¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÊÎ¾Æü¡Ë¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢TOMOO¡¢¿Á ´ðÇî¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¡¢wacciÂ¾
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ikimonogakari20thfes.jp/
¢¨³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±éÆüÄø¤Ï¸åÆüÈ¯É½
◾️¡ã¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Ä¤¢¡¼!! 2026-2027 Ä¶Á´¹ñ¤¢¤ó¤®¤ã¡¼!!¡Á47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤°¤ë¤Ã¤ÈÆüËÜ°ì¼þ¤·¤ÞSHOW!!¡Á¡ä
2026Ç¯
04·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡Î¿ÀÆàÀî¡Ï ¸üÌÚ»ÔÊ¸²½²ñ´Û
04·î26Æü¡ÊÆü¡Ë ¡¡¡¡¡ÎÀé¡¡ÍÕ¡Ï »ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
04·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Î·²¡¡ÇÏ¡Ï ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì
05·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡Î²¬¡¡»³¡Ï ²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì ¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì
05·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡ÎÄ»¡¡¼è¡Ï ÊÆ»Ò¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
07·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡ÎÊ¡¡¡²¬¡Ï Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
07·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡Î·§¡¡ËÜ¡Ï ·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
08·î01Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡ÎÄ¹¡¡ºê¡Ï ¥Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë
08·î02Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡ÎÂç¡¡Ê¬¡Ï iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
08·î09Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡Î»³¡¡·Á¡Ï ¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
08·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡Î¼¢¡¡²ì¡Ï ÂçÄÅ»ÔÌ±²ñ´Û¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
10·î03Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡ÎÅç¡¡º¬¡Ï Åçº¬¸©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥È¥ï
10·î04Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡Î¹¡¡Åç¡Ï ¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
10·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡Î¹á¡¡Àî¡Ï ¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë¡¦Âç¥Û¡¼¥ë
10·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡Î°¦¡¡É²¡Ï ¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û¡¦Âç¥Û¡¼¥ë
10·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡ÎÀÄ¡¡¿¹¡Ï ¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
11·î03Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡ÎËÌ³¤Æ»¡Ï »¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
¡ÄÂ¾½ç¼¡È¯É½
◾️¡ÖÄ¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë