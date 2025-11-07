「日経225オプション」11月限プット手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 214( 214)
ソシエテジェネラル証券 188( 188)
バークレイズ証券 53( 53)
SBI証券 64( 38)
BNPパリバ証券 34( 34)
ビーオブエー証券 25( 25)
マネックス証券 19( 19)
松井証券 15( 15)
UBS証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 17( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 310( 310)
ソシエテジェネラル証券 166( 166)
SBI証券 124( 64)
楽天証券 28( 28)
BNPパリバ証券 24( 24)
シティグループ証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 20( 20)
松井証券 13( 13)
UBS証券 5( 5)
野村証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
シティグループ証券 6( 6)
SBI証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 22( 8)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
