　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 110(　 110)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　21(　　21)
ゴールドマン証券　　　　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　14)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 140(　 140)
ソシエテジェネラル証券　　　　　51(　　51)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　98(　　40)
ビーオブエー証券　　　　　　　　36(　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　31(　　31)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
広田証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 103(　 103)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 413(　 363)
ビーオブエー証券　　　　　　　 528(　 128)
ソシエテジェネラル証券　　　　 123(　　73)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　44(　　44)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　75(　　37)
バークレイズ証券　　　　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　15(　　15)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)