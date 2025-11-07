「日経225オプション」11月限プット手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
BNPパリバ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
ゴールドマン証券 15( 15)
SBI証券 20( 14)
モルガンMUFG証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
JPモルガン証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 140( 140)
ソシエテジェネラル証券 51( 51)
SBI証券 98( 40)
ビーオブエー証券 36( 36)
BNPパリバ証券 31( 31)
JPモルガン証券 17( 17)
楽天証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
広田証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
JPモルガン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 5( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 103( 103)
BNPパリバ証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
JPモルガン証券 12( 12)
SBI証券 20( 10)
楽天証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
SBI証券 5( 5)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 413( 363)
ビーオブエー証券 528( 128)
ソシエテジェネラル証券 123( 73)
BNPパリバ証券 44( 44)
モルガンMUFG証券 40( 40)
SBI証券 75( 37)
バークレイズ証券 20( 20)
松井証券 20( 20)
楽天証券 16( 16)
SMBC日興証券 15( 15)
インタラクティブ証券 10( 10)
