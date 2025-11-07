「日経225オプション」11月限コール手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
シティグループ証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 244( 244)
松井証券 123( 123)
SBI証券 129( 65)
楽天証券 30( 30)
BNPパリバ証券 22( 22)
モルガンMUFG証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
シティグループ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
シティグループ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
楽天証券 9( 9)
SBI証券 10( 8)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
SBI証券 39( 33)
楽天証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
シティグループ証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 244( 244)
松井証券 123( 123)
SBI証券 129( 65)
楽天証券 30( 30)
BNPパリバ証券 22( 22)
モルガンMUFG証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
シティグループ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
シティグループ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
楽天証券 9( 9)
SBI証券 10( 8)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
SBI証券 39( 33)
楽天証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース