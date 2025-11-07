　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
シティグループ証券　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 244(　 244)
松井証券　　　　　　　　　　　 123(　 123)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 129(　　65)
楽天証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　22(　　22)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
シティグループ証券　　　　　　　10(　　10)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
シティグループ証券　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
シティグループ証券　　　　　　　 8(　　 8)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　45(　　45)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　39(　　33)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース