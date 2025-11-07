Åìµþ¤Î¡È´ó¤êÆ»¡É¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª¡¡½©¤ÎÌëÄ¹¤ò³Ú¤·¤à¡¢·Ý½ÑÅª¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÈÆÉ½ñ»°Ëæ¡ª
½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ëµ¨Àá¡£Ìë¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ä¶õµ¤¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£Ë»¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÍ¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÅìµþ¤Î´ó¤êÆ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¡ª
1.¡ÚÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ¡Û¥¢¡¼¥È¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤È¤â¤Ë ¡È·Ý½Ñ¤Î½©¡É¤Ë¿»¤ë¡ØQuarter Room¡Ù
À¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ±Ø¤«¤é²¼ËÌÂô±Ø¼þÊÕ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎÃÏ²¼²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤À¥¨¥ê¥¢¤À¡£À¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ±Ø¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¡Ø²¼ËÌÀþÏ©³¹¡Ù¤Î²º¤ä¤«¤ÊÎÐÆ»¤¬¹¤¬¤ë¡£ÀþÏ©¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î°ìÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¿§¤Î¶¯¤¤¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²¹Àô¤Ê¤É¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¾¯¤·»¶Êâ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌÌÇò¤ß¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØQuarter Room¡Ù¤ÎÆâ´Ñ
¤½¤ó¤ÊÆ»¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡Ønakahara-sou¡Ù¡Ê¤Ê¤«¤Ï¤é¤½¤¦¡Ë¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¥Ð¡¼¡ØQuarter Room¡Ù¡Ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦ÌîÂ¼¶õ¿Í¡Ê¤½¤é¤ó¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡ÖÂè9¤Î·Ý½Ñ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤Ï
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖArt in the Glass¡Ê¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Î·Ý½Ñ¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÂè9¤Î·Ý½Ñ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·úÃÛ¡¦Ä¦¹ï¡¦³¨²è¡¦²»³Ú¡¦Ê¸³Ø¡Ê»í¡Ë¡¦±é·à¡¦±Ç²è¡¦¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¡¦Ì¡²è¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡Ãæ¤À¡£ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂåÇØ·Ê¤äºî¼Ô¤Î¥ë¡¼¥Ä¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÊ¸Ì®¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÌ£³Ð¤ä¹á¤ê¡¢¿§ºÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤ê¤È¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ¤äÊ¸³Ø¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¡¢ÄÁ¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìÇÕ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÅÀ¤À¡£
¡ØSagrada Familia¡Ù1800±ß
Ì¤´°À®¤ò³Ú¤·¤à¥«¥¯¥Æ¥ë¡ØSagrada Familia¡Ù
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë100Ç¯°Ê¾åÌ¤´°À®¤Î¶µ²ñ¡Ø¥µ¥°¥é¥À ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡ØSagrada Familia¡Ù¡Ê1800±ß¡Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¤Ä¤±¹ç¤ï¤»¡Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤Ç´°À®¤¹¤ë¡¢¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBreakfast at Tiffany¡Çs¡Ù1900±ß
±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡ØBreakfast at Tiffany¡Çs¡Ù
¡ØBreakfast at Tiffany¡Çs¡Ù¡Ê1900±ß¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ±Ç²è¡Ø¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÇÄ«¿©¤ò¡Ù¡Ê1961Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬²¿¤È¤â¶Ã¤¡£¤Õ¤ï¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Ç½÷À¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìÇÕ¤À¡£
¡ØQuarter Room¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄ5-10-7 nakahara-sou B1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6805-5540
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡Ê12»þ¡Á18»þ¡¿ÎÁÍýL.O.17»þÈ¾¡¦18»þ¡Á24»þ¡¿ÎÁÍýL.O.23»þÈ¾¡Ë¡¢¶â¡Ê12»þ¡Á18»þ¡¿ÎÁÍý L.O.17»þÈ¾¡¦18»þ¡Á25»þ¡¿ÎÁÍýL.O.24»þÈ¾¡Ë¡¢ÅÚ¡Ê18»þ¡Á25»þ¡¿L.O.24»þÈ¾¡Ë¡¢Æü¡Ê18»þ¡Á24»þ¡¿L.O.23»þÈ¾¡Ë
¡ÎÄêµÙÆü¡Ï¿åÍËÆü
¡Î¸ø¼°Instagram¡Ï https://www.instagram.com/quarter_room_tokyo/
2.¡Ú¹¾¸ÍÀî¶¶¡ÛÅìµþ¤Î¿¹¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ù
º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤Î¤è¤¦¤ÊÄí±à¤òÉßÃÏÆâ¤Ë»ý¤Ä¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ù¤À¡£ÃÏ²¼Å´Í³ÚÄ®Àþ¤Î¹¾¸ÍÀî¶¶±Ø¤ò½Ð¤¿¤é¡¢¿ÀÅÄÀî¤Î¾å¤Ë¤«¤«¤ë¹¾¸ÍÀî¶¶¤òÅÏ¤ê¡¢10Ê¬¤Û¤É¾å¤êºä¤Î»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¿¹¤Î¤è¤¦¤ÊÄí±à¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ù
ºä¤ò¾å¤ê¤¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¡£ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¶âÌÚºÔ¡Ê¤¤ó¤â¤¯¤»¤¤¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤¿Í¥²í¤Ê¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äí±à¤Ë ¡È±À³¤¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡Ö¹á¤ë¡¢Åìµþ±À³¤¡×¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£
¶âÌÚºÔ¤ÎÍ¥²í¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¦±À³¤
»þ´ÖÂÓÅª¤Ë¤ÏÍ¼Êë¤ì¤¬¶á¤Å¤¯º¢¡¢Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÌÚ¡¹¤ò1000Åô¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤·¤À¤¹Èþ¤·¤¤¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢18»þ°Ê¹ß¤Ï¶âÌÚºÔ¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢±À³¤¤ò¾È¤é¤¹¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
¸¸ÁÛÅª¤Ê¡ØTOKYO MOON¡Ù
Í©¿éÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¤Ï¡¢11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê¤ª·î¸«ÂÎ¸³¤¬¤«¤Ê¤¦¡ØTOKYO MOON¡Ù¤â³«ºÅÃæ¤À¡£
Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ØÅ·¶õ¤Î»°½ÅÅã¡Ù
Äí±à¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Ä¡ØÅ·¶õ¤Î»°½ÅÅã¡Ê¥Ñ¥´¥À¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê·úÃÛ¡£
1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯¤Ë¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Î»û±¡¡Øä»»³ÃÝÎÓ»û¡Ê¤«¤ó¤³¤¦¤µ¤ó¤Á¤¯¤ê¤ó¤¸¡Ë¡Ù¤«¤éÄØ»³Áñ¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç°ÜÃÛ100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£±À¤Î¾å¤Ë»°½ÅÅã¤¬ÐÊ¤à·Ê¿§¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¸¸ÁÛÅª¤À¡£
´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö¤ª·î¸«¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡×
»¶Êâ¤ÎÁ°¸å¤Ç¤¤¤Á¤ª¤·¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë1³¬¤Î¡Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Ç11·î10Æü¡Ê·î¡Ë ¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤ª·î¸«¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ 8000±ß¡Ë¤À¡£
¤ª·î¸«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤¦¤µ¤®¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥à¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤ÎÆÃÀ½¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò»È¤Ã¤¿»°ÃÊ¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤È¿©»ö¤¬Æ±»þ¤Ë¤«¤Ê¤¦¡£
¡Ø¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ù
¡Î½»½ê¡Ï ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è´Ø¸ý2-10-8
¡Î¸ø¼°HP¡Ï https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/
3.¡ÚÀ¾²®·¦¡Û¥Ó¡¼¥ë¤È½ñºØ¤Î¤¢¤ëËÜ²°¤ÇÆÉ½ñ¤Î½©¤òËþµÊ¡ØBREWBOOKS¡Ù
½©¤È¤¤¤¨¤ÐÆÉ½ñ¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇËÜ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢JRÃæ±ûÀþÀ¾²®·¦±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÌó4Ê¬¤Î½»Âð³¹¤ËÐÊ¤à¡ØBREWBOOKS¡Ù¤À¡£
Å¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤È½ñºØ¤Î¤¢¤ëËÜ²°¡×¡£1³¬¤¬½ñÅ¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢2³¬¤Ï½ñºØ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ±Å¹¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éº£Ç¯¤Ç7Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥ì¥ó¥¬¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡ØBREWBOOKS¡Ù¤Î·úÃÛ
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤ËÆÉ½ñ¤¬³ð¤¦¡Ö½ñºØ¡×
¡Ö½ñºØ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤ËÆÉ½ñ¤Ç¤¤ë
2³¬¤Î¡Ö½ñºØ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶ç²ñ¡¢ÆÉ½ñ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ë¬¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤¬Å¹Æâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ËÜ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï¡Ö1hour¡Ê1»þ´Ö1000±ß¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÉÕ¤¡Ë¡×¤È¡Ö1day¡Ê1Æü1500±ß¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£
ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÊ¸·Ý¤Ë¿ÍÊ¸³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Î®ÄÌÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤ZINE¡Ê¥¸¥ó¡¢¾®ºý»Ò¡Ë¤ä¥¤¥é¥¹¥È¸¶²è¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÍ§¿Í¤Î²È¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡£
½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤â¸«½ê
¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÅ¹¼ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Ç3¤«¤é4¼ï¤Û¤ÉÄó¶¡¡£ËÜ²°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°û¤ß²°¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡ØBREWBOOKS¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ¾²®Æó3-4-5
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï¤Ê¤·
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡ÏÊ¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë12»þ¡Á19»þ(¡Á22»þ¢¨)¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±Ä¶È¡¢2³¬¤Ç21»þ¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï1³¬¤â21»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È
¡ÎÄêµÙÆü¡ÏËè½µ·îÍËÂè2²ÐÍË¡¦Âè4²ÐÍË
¡Î¸ø¼°Instagram¡Ïhttps://www.instagram.com/_brewbooks/
¼«²ÈßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥ã¥ºµÊÃã
Ê·°Ïµ¤Éº¤¦µÊÃãÅ¹¡ØJUHA¡Ù
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ¾²®·¦¤Ï¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÅ¹¼ç¤¬±Ä¤à¡¢Ê·°Ïµ¤Éº¤¦Å¹¤¬ËÉÙ¡£¡ØBREWBOOKS¡Ê¥Ö¥ê¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¼«²ÈßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØJUHA¡Ê¥æ¥Ï¡Ë¡Ù¤Ï¡¢½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µÊÃãÅ¹¤À¡£Å¹Ì¾¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥¢¥¡¦¥«¥¦¥ê¥¹¥Þ¥¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹¼ç¤Ï²»³Ú¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¯¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï1920¡Á30Ç¯Âå¤Î¥¸¥ã¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿¼Àù¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²»³Ú¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¿¼Àù¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼
¡ØJUHA¡Ù
¡Î½»½ê¡Ï ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ¾²®·¦2-25-4
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï050-3562-0658
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡ÏXÅê¹Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÍ×³ÎÇ§
¡ÎÄêµÙÆü¡ÏXÅê¹Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÍ×³ÎÇ§
¡Î¸ø¼°X¡Ïhttps://x.com/JUHA_Coffee
¡Î¸ø¼°Instagram¡Ïhttps://www.instagram.com/juha_coffee/
Ê¸¡¿ÃæÂ¼Í§Èþ
¥Õ¡¼¥É¡õ¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Èþ½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸¼Ô¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê ¤ë¡£15ºÐ¤«¤é¥«¥Õ¥§¡¦µÊÃãÅ¹½ä¤ê¤ò»Ï¤á¡¢¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢°û¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´Ø¿´¤¢¤ê¡£¸Å¤¤è¤µÊÃãÅ¹¤äµï¼ò²°¤«¤é¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â¤ò±¿¤Ö¡£µÙÆü¤ÏËè½µËö¥µ¥¦¥Ê¤È²¹Àô¤Ç1½µ´Ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
