「日経225オプション」11月限コール手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 115( 115)
JPモルガン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 12( 6)
楽天証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
みずほ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 596( 596)
SBI証券 445( 181)
楽天証券 141( 141)
ソシエテジェネラル証券 134( 134)
BNPパリバ証券 82( 82)
松井証券 60( 60)
JPモルガン証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 27( 27)
みずほ証券 25( 25)
マネックス証券 20( 20)
安藤証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
JPモルガン証券 25( 25)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 216( 216)
JPモルガン証券 70( 70)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
BNPパリバ証券 32( 32)
SBI証券 41( 29)
楽天証券 24( 24)
松井証券 18( 18)
