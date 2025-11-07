　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 115(　 115)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 596(　 596)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 445(　 181)
楽天証券　　　　　　　　　　　 141(　 141)
ソシエテジェネラル証券　　　　 134(　 134)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　82(　　82)
松井証券　　　　　　　　　　　　60(　　60)
JPモルガン証券　　　　　　　　　45(　　45)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　27(　　27)
みずほ証券　　　　　　　　　　　25(　　25)
マネックス証券　　　　　　　　　20(　　20)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
JPモルガン証券　　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　31(　　31)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)


◯5万625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 216(　 216)
JPモルガン証券　　　　　　　　　70(　　70)
ソシエテジェネラル証券　　　　　37(　　37)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　32(　　32)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　41(　　29)
楽天証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)