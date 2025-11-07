¹ñÌ±Ì±¼ç»ÔµÄ¤ÎÅöÁªÌµ¸ú¡¡ºë¶Ì¡¦Æþ´Ö¡¢¸©Áª´ÉºÛ·è
¡¡ºë¶Ì¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3·î¤ÎÆ±¸©Æþ´Ö»ÔµÄÁª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î±×ÅÄ±Ñ¼ç»ÔµÄ¡Ê52¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÁªÌµ¸ú¤òºÛ·è¤·¤¿¡£6ÆüÉÕ¡£ÅöÁªÌµ¸ú¤È¤·¤¿6·î¤Î»ÔÁª´É·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢±×ÅÄ»á¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎºÛ·è¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ËÄóÁÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»ÔÁª´É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±×ÅÄ»á¤Ï2024Ç¯11·î²¼½Ü¤ËÆþ´Ö»Ô¤ØÅ¾Æþ¡£¤¿¤ÀÆ±12·î¤«¤éÌó2¥«·î´Ö¤Ï¿åÆ»¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ÔÁª´É¤Ïµï½»¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§Äê¡£ÈïÁªµó¸¢¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë3¥«·î°Ê¾å¤Îµï½»¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¸øÁªË¡¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡±×ÅÄ»á¤Ïº£Ç¯3·î16ÆüÅê³«É¼¤Î»ÔµÄÁª¤Ç¡¢ÆÀÉ¼¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£