£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Îà£µÊ¬Á°Æþ¤êáÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÊÛÌÀ¡ÖËÍ¤ÏÆâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£µ¡Ë¡¢£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¡Ê£´£°¡Ë¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë£²¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡££Í£Ã¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö²áµî¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¾Ð¤¨¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡££±ÅÙ¤À¤±£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È²Î¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖµÞ¤¤ç£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î²Î»ì¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡££Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¶Ê¿ô¤È¤«¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È²Î¤Ã¤Æ¤¿¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤¬ËÜÈÖ£µÊ¬Á°¤Ë²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡££Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤Ï¡ÖËÜÈÖÄ¾Á°¤Þ¤Ç£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¹²¤Æ¤À¤·¤Æ¡£¥®¥ê¥®¥ê³«±é£²Ê¬Á°¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¤â¤¦°áÁõ¤âÁ´Éô»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡£µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡¢£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤µ¤ó¤¬¤¢¤¿¤«¤â¡Ø¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ÙÉ÷¤Ë¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤Î¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤ò½Ð¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆþ¤êÊý¤Èµî¤êÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Î¸ø±é¤Ç¡£É½»²Æ»¤¬º®¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÚÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ç°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¡Ä£³£°Ê¬Á°¤¯¤é¤¤¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÆâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£