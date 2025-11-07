SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥Æ¥Ë¥¹Èþ½÷¡É±àÅÄºÌÇµ¡¢¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î±àÅÄºÌÇµ¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥Æ¥Ë¥¹Èþ½÷¡É±àÅÄºÌÇµ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡ºòÇ¯8·î¡¢µÙÍÜÃæ¤Ë¿å¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À±àÅÄ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤â¤¦11·î¤À¤Í¡¼¡¼¡×¤È¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Í¥¤·¤¤ÌÜÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£±àÅÄ ºÌÇµ¡Ê¤½¤Î¤À ¤¢¤ä¤Î¡Ë
1995Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2016Ç¯8·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£2017Ç¯¤È2023Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¼¼Æâ¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ù¥¹¥È8¡£
°úÍÑ¡§¡Ö±àÅÄºÌÇµ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Êayano_1006¡Ë
