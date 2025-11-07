¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÊª¸ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¿¥¨¡ÉËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÄÞ¤Î´Ö¤Þ¤Ç±ø¤¹ÆþÇ°¤Ê¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¶·ã¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª°é¤Á¤Ï¡¢±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥á¥¤¥¯¤Ç±ø¤µ¤ì¤ëËÌÀî·Ê»Ò
¡¡Êª¸ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Öº£Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏÊª¸ð¤¤½éÅÐ¾ì¤Î»þ¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë±ø¤·¤ÆÄº¤¤¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÞ¤Î´Ö¤âÆÃ¼ì¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¹õ¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ø¤·¤Æ¤â±ø¤·¤Æ¤â²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤È²¿¤À¤«Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó±ø¤·¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼Ì¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥á¥¤¥¯¸å¤Î±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÌÀî¤«¤é¤Ï±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤Þ¡¢ÄÞ¤Î´Ö¤Þ¤Ç±ø¤·¤Æ¡¢Êª¤´¤¤¤Î±éµ»¤ËÄ©¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢´¶·ã¤Ç¤¹¡×¡Ö±ø¤·¤Æ¤â±ø¤·¤Æ¤â¡¢¾°¡¢Èþ¤·¤¤ÆâÌÌ¤Îµ±¤¡¡¤ª°é¤Á¤Ï¡¢±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡×¡Ö±ø¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ËÌÀî ·Ê»Ò¡Ê¤¤¿¤¬¤ï ¤±¤¤¤³¡Ë
1986Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò·Ð¤Æ2003Ç¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡ÊCBC¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø´ÖµÜ·»Äï¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°Ê¹ß¡¢·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£11·î¤«¤é¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2016Ç¯1·î¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤È·ëº§¡£2020Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂè2»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@KKeiko_official¡Ë
