¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡õ¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤¬ºÆ²ñ¡ª¡¡¥°¥ì¥ó¤ÎºÇ¿·ºî±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë
¡¡¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ì¥ó¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¤¬ºÆ²ñ¡ª
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥È¥à¤Ï¡¢¥°¥ì¥ó¤ä¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥±¥Ä¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÍ§¿Í¤È±Ç²è´Û¤Ç¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÂçÀ®¸ù¤À¤Ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¾Ð¤Ã¤¿¤·¡¢¿È¤ò½Ì¤á¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Äø¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥°¥ì¥ó¤Ï¡¢¡È¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤âÇ§¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥È¥à¤«¤éÈô¹Ô·±Îý¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Èà¤ÎÁà½Ä¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁõ¤¦¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¸ø³«»þ¤Ë¤â¡¢¥È¥à¤¬¥í¥ó¥É¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥·¥§¥¢¡£¡Ö¥¦¥£¥ó¥°¥Þ¥ó¤¬Íò¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¾®Àâ¤ò´ð¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¾Þ¶â¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à¡ÈÊá¤Þ¤Ã¤¿¤éÂ¨»àË´¡É¤Î¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¡¦·ã¥ä¥Ð¡Èµ´¤´¤Ã¤³¡É¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥°¥ì¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¤ä¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡×X¡Ê¡÷TomCruise¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ö¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷glenpowell¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¤¬ºÆ²ñ¡ª
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥È¥à¤Ï¡¢¥°¥ì¥ó¤ä¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥±¥Ä¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÍ§¿Í¤È±Ç²è´Û¤Ç¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÂçÀ®¸ù¤À¤Ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¾Ð¤Ã¤¿¤·¡¢¿È¤ò½Ì¤á¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Äø¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¾®Àâ¤ò´ð¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¾Þ¶â¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à¡ÈÊá¤Þ¤Ã¤¿¤éÂ¨»àË´¡É¤Î¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¡¦·ã¥ä¥Ð¡Èµ´¤´¤Ã¤³¡É¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥°¥ì¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¤ä¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡×X¡Ê¡÷TomCruise¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ö¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷glenpowell¡Ë