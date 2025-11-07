柏木由紀、結婚＆出産に言及「子どもを育てる力が自分にあるかどうかの自信がない」と占われ「グサグサ」
【モデルプレス＝2025/11/07】元AKB48の柏木由紀が、6日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。占いの結果に落ち込む一幕があった。
この日は占いができる店主のいる飲食店をロケを実施。元スピードスケート選手の高木菜那とのトークでは、周りの同世代は結婚・出産をしている人が多いと明かし「その中のほんの一握りのマジで（結婚）できないやつかも」と笑いながら話す一幕もあった。そして、占いで「（子どもを）産む力はあります」と言われると嬉しそうに目を丸くする柏木。しかし「（柏木は）子どもを育てる力が自分にあるかどうかの自信がない」と明言されると柏木は顔を伏せ「グサグサ…」と落ち込む様子を見せた。
仕事運を占ってもらう際には「今の仕事をなるべく長く続けたい」と告白。すると「これ惜しくって」と言われ、どんどん新しいチャレンジをすべきだと助言を受けた。また「お年を召してからも仕事が湧いて出てお金を得られる」と言われるも、店主は「ただそれがあなたにとって幸せかどうか」と柏木に報告。すると柏木は「ちょっと待ってくださいよ」と困惑していた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1985904915047465218
情報：TBS
