年齢、性別、コーディネートを問わずに使える一本！【アイスウォッチ】の腕時計がAmazonで販売中！究極のシンプル・イズ・ベスト‼

gazo2


アイスウォッチから、「いつでも・どこでも・だれでも」着用ができるモデルをテーマにして作られた究極のミニマルウォッチが登場‼立体的なデボス加工でインデックスを表現し、視認性も抜群。無彩色だからこそどんなコーデにも合う逸品だ！

gazo5


「【アイスウォッチ】時計 腕時計 メンズ ユニセックス021148 アイスエニー ICE ANY グレー ミディアム」は無彩色ワントーンな、極めてシンプルな腕時計だ。バントはシリコーン素材で着け心地も抜群。

gazo3


10ATM（10気圧、日常生活強化防水）で日常使いにも安心。約46グラムと軽量なのも嬉しいポイントだ。

gazo1


ブラッシュド加工が施されたシルバーの「ice」ロゴ、針とインナーリングを配したシンプルなコレクション「アイス エニー」のひとつで、どんな人にも使いやすくデザインされている。

gazo4


立体加工でインデックスを表現し、視認性も抜群で分かりやすい。ひとつ持っておけば安心の一本をいかがだろうか。