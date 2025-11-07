◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 （７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ＧＰ第２戦の中国杯を制した佐藤駿（エームサービス・明大）が９６・６７点の今季ベストスコアをマークし、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）に続く２位で滑り出した。男子フリーは８日に同会場で行われる。

◆佐藤のコメントは以下の通り。

―振り返って

「しっかりとまとめられたことがうれしいです。冒頭の（４回転）ルッツが心配だった。ちょっと回転は怪しいかなという感じだったんですけど、着氷できてよかったです」

―表現面はどうだったか。

「特に５コンポーネンツ（演技構成点）の部分が前のシーズンだったり、前回大会よりも伸びていたので、そこはすごいうれしかったです」

―冒頭の４回転ルッツに臨むときの気持ちは。

「もう行くしかない、という気持ちで思い切って踏み込んでいきました」

―フリーへ。

「前回大会同様の構成ではあるんですけど、フリーでもノーミスの演技ができるように頑張りたいと思います」

◇ＧＰシリーズ 各選手・組は最大２試合に出場可能。６大会の順位をポイント（１位１５点、２位１３点、３位１１点、４位９点、５位７点、６位５点、７位４点、８位３点）換算し、２戦合計の成績上位６人が前半の世界一決定戦となるＧＰファイナル（１２月・名古屋）に進出。今季日本勢では、女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がすでに決定。ＧＰは今回のＮＨＫ杯を除き残り２戦で、第５戦がスケートアメリカ（１４〜１６日）、第６戦がフィンランド大会（２１〜２３日）