¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÆÃÀ½¤¤Ó¤À¤ó¤´¡£¤ª¶¡¤Î¸¤¤¿¤Á¤ËÉÔÉ¾¤ÊÍýÍ³¤Ï¡©¡Ú¤¤Ó¤À¤ó¤´¤Ê¤Í¤³¡Û¡¿¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¥
¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÅíÂÀÏº
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Àî¤ØÀöÂõ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Àî¾å¤«¤éÂç¤¤ÊÅí¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÅí¤ò³ä¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤éÃË¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤ÏÅíÂÀÏº¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿ÅíÂÀÏº¤ÏÀµµÁ´¶¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ëµ´¤ò¤³¤é¤·¤á¤è¤¦¤Èµ´Âà¼£¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£µ´¥öÅç¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢ÅíÂÀÏº¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤¤ÓÃÄ»Ò¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¸¤¡¦±î¡¦ðµ¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ´¤òÂà¼£¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ´¥öÅç¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºâÊõ¤ò½¸¤á¡¢Â¼¤Ø¤È»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÅíÂÀÏº
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Àî¤ØÀöÂõ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Àî¾å¤«¤éÂç¤¤ÊÅí¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÅí¤ò³ä¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤éÃË¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤ÏÅíÂÀÏº¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿ÅíÂÀÏº¤ÏÀµµÁ´¶¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ëµ´¤ò¤³¤é¤·¤á¤è¤¦¤Èµ´Âà¼£¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£µ´¥öÅç¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢ÅíÂÀÏº¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤¤ÓÃÄ»Ò¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¸¤¡¦±î¡¦ðµ¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ´¤òÂà¼£¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ´¥öÅç¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºâÊõ¤ò½¸¤á¡¢Â¼¤Ø¤È»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£