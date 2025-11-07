¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªMOMO¥Æ¥é¥¹¡ÖMOMO¤Þ¤ß¤ì¥Õ¥§¥¹¡ÁChristmas 2025¡Á¡×
µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤Î¡ØMOMO¥Æ¥é¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î34Æü´Ö¡¢¡ÖMOMO¤Þ¤ß¤ì¥Õ¥§¥¹¡ÁChristmas 2025¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò1¤Ä¤Î³¹¤È¸«Î©¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊºÅ¤·Êª¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOMO¥Æ¥é¥¹¡ÖMOMO¤Þ¤ß¤ì¥Õ¥§¥¹¡ÁChristmas 2025¡Á¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¿Íµ¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼Å¹¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ä¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤òºÌ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤Ê¤É¡¢¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¥Þ¥ë¥·¥§¡Áº£Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¤â¡Á
ÆüÄø¡§11·î22Æü(ÅÚ)¡¦23Æü(Æü¡¦½Ë)
»þ´Ö¡§10:00¡Á16:00
¾ì½ê¡§1F¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤â²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
Ê¼¸Ë¡¦Âçºå¡¦ÏÂ²Î»³¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦Ä¹Ìî¤«¤é¿Íµ¤¤Î17Å¹ÊÞ¤¬½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É·Ï¥Ñ¥ó¤ä¤ªÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¾¥ó ¥Õ¥ë¥ê¡¼¥ë(ÏÂ²Î»³)¡×¤ä¡¢º£²ó½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥ß¡¼¥º(Ê¼¸Ë)¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢MOMO¥Æ¥é¥¹¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¤«¤Þ¤¨¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤â1F¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¡¢¤â¤Ã¤È¡ªÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÃêÁª²ñ
¥ì¥·¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§12·î5Æü(¶â)¡Á12·î14Æü(Æü)
ÃêÁªÆü»þ¡§12·î13Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(Æü) 10:00¡Á19:00
¾ì½ê¡§1F¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¥ì¥·¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¤ªÇã¾å¤²¥ì¥·¡¼¥È3,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦¹ç»»²Ä)Ëè¤ËÃêÁª²ñ¤Ë1²ó»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨MOMO¥Æ¥é¥¹LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍ§¤À¤Á¤Ï¡Ü1²ó(ÅöÆüÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤â²ÄÇ½)
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍºÇÂç10²ó¤Þ¤Ç
ÆÃ¾Þ¤Ï¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×½ÉÇñ¥®¥Õ¥È·ô(5Ëü±ßÊ¬)¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢1Åù¤Ï¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎÁª¤Ù¤ë²ÈÅÅ3Ëü±ßÁêÅö¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
1Åù¤Î²ÈÅÅ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢ÅÅµ¤°µÎÏÆé¡¢¿Íµ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥È8¤ä¥Ô¥¶¡¢¤ªÆù¤Ê¤É¡È¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¾ÞÉÊ¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ
ÆüÄø¡§11·î21Æü(¶â)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
¾ì½ê¡§1F¥¢¥È¥ê¥¦¥à&´ÛÆâ³Æ½ê
1F¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥â¥â¥µ¥ó¥¿¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¿á¤È´¤±¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¡¼¥ó¤âÁõ¾þ¤µ¤ì¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ä¹ë²Ú¤ÊÃêÁª²ñ¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É°ì¿§¤ÎMOMO¥Æ¥é¥¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Ë¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
MOMO¥Æ¥é¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMOMO¤Þ¤ß¤ì¥Õ¥§¥¹¡ÁChristmas 2025¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªMOMO¥Æ¥é¥¹¡ÖMOMO¤Þ¤ß¤ì¥Õ¥§¥¹¡ÁChristmas 2025¡Á¡× appeared first on Dtimes.