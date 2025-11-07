Áí¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤Ï200¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¡ªÂè4²ó Á´Æùº× in ¹âÃÎ
Gi-FACTORY¤Ï¡¢Âç·¿Ìî³°¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÁ´Æùº×¡Ù¤ÎÂè4²ó³«ºÅ¤ò¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌî³°¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¡Á11·î16Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¾ëÀ¾¸ø±à¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÜ»ºÆùÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µûÆù¤ä²ÌÆù¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÆù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Èþ¿©¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡ª
Âè4²ó Á´Æùº× in ¹âÃÎ
²ñ¾ì¡§¾ëÀ¾¸ø±à¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆÃÀß²ñ¾ì(¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô´Ý¥ÎÆâ1ÃúÌÜ8)
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¡Á11·î16Æü(Æü)
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
Å¹ÊÞ¿ô¡§Ìó70Å¹ÊÞ
¡ÖÁ´Æùº×¡×¤Ï¡¢ÃÜ»ºÆùÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µûÆù¤ä²ÌÆù¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÆù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë½ÐÅ¹¤òÊç½¸¡¦Áª¹Í¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈþ¿©¤¬½¸¤¦À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌî³°¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÏÂ²Î»³¡¦ÆÁÅç¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦»³¸ý¡¦Åçº¬¡¦ËÌ¶å½£¡¦²¬»³¡¦´ôÉì¡¦¹âÃÎ¡¦ÂçÊ¬¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¥á¥Ë¥å¡¼200¼ï°Ê¾å¤Î¥°¥ë¥á¥Ö¡¼¥¹
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó70Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢Áí¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤Ï200¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¡ª
2Æü´Ö¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥á½ÐÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëÌµÎÁÂÎ¸³¤ä¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤Î»î°û¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ù
¤ª¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈþ¿©¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¥Ö¡¼¥¹¡¦±ïÆü¥³¡¼¥Ê¡¼
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤âÂà¶þ¤µ¤»¤Ê¤¤¤ªÍ·¤Ó¥Ö¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¥¨¥¢¡¼Í·¶ñ¤ä¼ÍÅª¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î±ïÆü¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
´ÑÍ÷ÌµÎÁ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸´ë²è
²ñ¾ì¤Ç¤Ï´ÑÍ÷ÌµÎÁ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸´ë²è¤â½¼¼Â¡£
¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡ª
¥°¥ë¥á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â½¼¼Â¤·¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢Èþ¿©¤Îº×Åµ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó Á´Æùº× in ¹âÃÎ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
