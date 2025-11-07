¤¿¤Ã¤¿4Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç3.5kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡×¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¡ª¥á¥¿¥ÜÂÎ·Á¤ò²þÁ±¤·¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤!!¡¡¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËÏ¯Êó¤¬¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¿Í¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤À¡£²Ô¤²¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊýË¡¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª
Æüº¢¤ÎÉÔÀÝÀ¸¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢¿ÈÄ¹170Ñ¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤Å¤±¤ÐÂÎ½Å¤¬70Ô¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿40Âåµ¼Ô¡£1½µ´Ö¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹3Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²Ô¤²¤ÆÁé¤»¤ë¥Ð¥¤¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÊâ¤¯¹¹ð¡ª ¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤Â³¤±¤ë¥Ð¥¤¥È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¾ø¤·½ë¤¤7·îË¿Æü¤Î18»þ¡¢½¸¹ç¾ì½ê¤ÎÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ËÅþÃå¤·¤¿µ¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Ç½Å¤µ8.5Ô¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£Í½ÁÛ¤è¤ê¤â·Ú¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢ÉÔ¼«Í³¤¹¤®¤ë¡£¹Å¼Á¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¹ø¤ò¶Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±Õ¾½¤òÇËÂ»¤µ¤»¤¿¤é¥ä¥Ð¥¤¡ª¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£µ¤²¹30¡îÄ¶¤¨¤ÎÃæ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»¶Êâ´¶³Ð¤Î¥Ð¥¤¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¹¹ð¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¤è¤¦»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡£
¤À¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤È¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ë¡£ÊªÄÁ¤·¤½¤¦¤Ë¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢µ¼Ô¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤À¡£¡¡
ÍâÆü¤Î¸½¾ì¤Ï½©ÍÕ¸¶¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¼çºÅ¤Î¥´¥ß½¦¤¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·ó¤Í¤¿»Å»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎË¹»Ò¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ½¸¹ç¾ì½ê¤ÇÂÔµ¡¡£Á°ÆüÆ±ÍÍ¡¢±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢ÇØÃæ¤«¤é¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡ÈË¨¤¨À¼¡É¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¥¢¥¥Ð¤é¤·¤¤¹¹ð¤È¡ÖÀ¶ÁÝ³èÆ°Ãæ¡×¤Î°ÆÆâ¤òÉ½¼¨¤·¤¿±Õ¾½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼ã´³¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¡Ö40Ê¬2000±ß¤ÇÌþ¤ä¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¥³¥ó¥«¥Õ¥§¾î¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤ª¤Î¤º¤È¡¢¤¸¤Ã¤È¤ê´À¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¡£
Æ±¤¸¥Ð¥¤¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ì¯Îð¤Î¼çÉØ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤è¡×¡£ÆÇÁÇ¤âÈÑÇº¤âÇÓ½ü¤·¤ÆÊâ¤Â³¤±¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡¢µÊ±ì½ê¤É¤³¡©¡×
³¹¤ÎÀ¶ÁÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ëÃÏ¸µÌ±¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÌç³°´Á¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥¢¥¥Ð¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡Êâ¤¯¹¹ðÅã¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤¿¡£¥¢¥É¥Þ¥ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³¹Êâ¤¤¬¹¥¤¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥¤¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÊÌÆü¤Ë¤Ï¿·½É¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀëÅÁ³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£Ä¹Âµ¤È²¾ÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ4»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥¯¤Ç¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ë´À¤ò¤«¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢4Æü´Ö¤Î¥Ð¥¤¥È¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡Ä¡ÄÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë3.5Ô¸º¡ª¡¡Ìó2Ëü±ß¤Î¥Ð¥¤¥ÈÂå¤â¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Áé¤»¤é¤ì¤ÆÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤âÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤·!!¡¡¤Ç¤¤ì¤Ð²Æ¾ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡Ä¡Ä¤È»×¤¦µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
