¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢13ºÐÄ¹ÃË¡õ10ºÐÄ¹½÷¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¤ò»£±Æ¡ªºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤â¡ÖºÇ¹â¤ÎÆü¾ï¡×¤ÈÈ¿±þ
11·î6Æü¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û13ºÐÄ¹ÃË¤¬10ºÐÄ¹½÷¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤Û¤Ã¤³¤êSHOT¸ø³«
¾±»Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤¬Ä¹½÷¤Î»»¿ô¤Î½ÉÂê¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Ä¹ÃË¤¬Ä¹½÷¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¤±¤É Ä¹½÷Åª¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤â ¥µ¥µ¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Æ Ä¹½÷¤ÏÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Éã¤È¤·¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÆü¾ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂº¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ£ËÜ¤È·ëº§¤·¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦5ºÐ¤Î¼¡½÷¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤ÄÉã¤Ç¤¢¤ë¾±»Ê¡£Æ±Instagram¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹Ô¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
