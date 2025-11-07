¿·°æ¹ÀÊ¸¤¬ÇÐÍ¥Éüµ¢¤Ø¡¡12·îÉñÂæ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÈ¯É½¡¡20Ç¯¶¯À©À¸òºá¤ÇÄ¨Ìò£´Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è³ÎÄê
20Ç¯¤Ë¶¯À©À¸òºá¤ÇÄ¨Ìò4Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê46¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î²¼ËÌÂô¡¡¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ç12·î22Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤Î·àºî²È¡¦ÀÖËÙ²í½©¡Ê54¡Ë¤Î°ì¿ÍÉñÂæ¡ÖÆüËÜÂÐ²¶2¡×¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¿·°æ¤Ï¡¢19Ç¯9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÂæÉ÷²ÈÂ²¡×¡Ê»Ô°æ¾»½¨´ÆÆÄ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÇÐÍ¥Éüµ¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿·°æ¤ÏºÇ½ªÆü¤Î12·î28Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿·°æ¤Ï¡¢18Ç¯7·î¤Ë¼«Âð¤ÇÇÉ¸¯·¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÍðË½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶¯À©À¸òºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¡£1¿³¤Ç¤Ï¡ÖË½ÎÏ¤Ï°ìÀÚ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷À¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸í¿®¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿°ìÊý¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¡Ö¡Ê¹ç°Õ¤Ï¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¡£À¸ò»þ¤ÎË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢À¸ò¤Î¹ç°Õ¤Î¸í¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¬ÁèÅÀ¤ÇÄ¨Ìò5Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¹µÁÊ¿³¤Ç¤Ï¡¢1¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ä¨Ìò4Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Ì±»ö¾å¤ÎÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤Ë300Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·º´ü¤ò1Ç¯¸º¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÁêÅö¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£