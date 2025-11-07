政府は新たなクマ対策の実施に向けて、急ピッチで体制の整備を進めています。



人の日常生活にも大きな影を落としているクマ。



国や県が進めようとしている新たな対策とその課題を整理します。

■クマに怯える日々

暗闇の中、エサを求めて人里に現れるクマ。



秋田市河辺にある民家に設置した無人カメラの映像です。



カキの木の枝を咥えると、勢いよく折りました。



そして実を手繰り寄せ、食べ始めます。





■秋田市御所野の住宅街にクマ

クマは午後8時から深夜2時頃まで約6時間にわたって断続的にカキを食べていました。自宅のすぐそばで連日のように姿を現すクマに住民は不安な日々を過ごしていました。住民「ずっと怖い思いをしながら、毎朝だいたい同じ時間に今日は来てるかな、今日はいるかなみたいな、ドキドキと、あとは夜ちょっとした物音が怖くて」「なんか来てるなと思って黙って耳を澄ますと、こう草をこう踏むような音っていうか、何かの気配があります。ボキボキとかパキパキとか」クマが出没するようになり、女性は窓やカーテンを締め切った生活を送っています。カキの木は自宅の敷地外にあるため、自治会を通じて持ち主に伐採を依頼したといいますが…。住民「（持ち主から）切るっていうはっきりしたお話はなかったので」「家の周りにある柿は全部よその持ち主さんが全部違う人なんですけど」「根元から切ってとは言わないんですけど、自分の家で必要な分だけを採れるようにして他はなんか切ってほしい」相次ぐクマによる人への被害。今年は全国で過去最多となる13人が死亡。このうち県内では4人が亡くなっています。こうした中、県内では5日、自衛隊による支援活動が始まりました。「自衛隊の力を借りなければ国民の命は守れない」として防衛省に派遣を求めた鈴木知事。派遣をきっかけに、クマ対策を大きく前に進めたいという思いを明らかにしました。鈴木知事「これをきっかけに、国の方では本腰を入れた今までとはまったく違う有害鳥獣に対する対応策というものをぜひ検討していただきたいという問題提起をする、そのきっかけにもしていこうと思います」私たちの日々の暮らしに大きな影響を与えているクマ。国や県の対策、そしてその課題を整理します。

川口大介記者

「御所野の住宅街の隣になる畑です。かなり大きい成獣が下に落ちたエサを食べています」



約3,000世帯8,000人が暮らす秋田市の御所野地区です。



先月31日の深夜民家のすぐそばにある畑には体長1.5メートルほどの大きな成獣のクマがいました。

■生産者に不安感 農水省は捕獲強化へ

郊外の田んぼでは稲穂を食べるクマの姿も。



農地での出没によって生産者の不安感が広がっているとして、鈴木農林水産大臣は捕獲の強化に乗り出す方針を示しました。



鈴木農水大臣

「農作業を行う方々の人命にも関わるきわめて深刻な問題です。現場からはクマの出没が怖くて農作業が行えないなどの心理的な被害も伺っております」

■警察はライフル銃使用を検討

国会では6日、高市総理大臣がクマ対策について方針を述べました



高市首相

「警察官によるライフル銃を使用したクマ駆除について早急に対応していく」「スピード感を持って必要な対策を順次実行に移してまいります」



同じく6日。青森県で開かれた北海道東北地方知事会議で鈴木知事は県内の現状をこう訴えました。



鈴木知事

「2年前、人身（被害）が70人出たんですよ、その年。ただ出方が全然違うんですね、今回」「うそでしょっていうくらい中心市街地に出てきます。これは肌感覚ではありますが、 2年前に学習をしたクマが成長して子どもも増やしてさらに領域を拡大してきた」



国への緊急要望として、対策事業の財源確保やクマを寄せ付けるカキなど放置された果樹の伐採について、制度の弾力的な運用を求める内容が取りまとめられました。



青森県 宮下宗一郎知事

「通常のことではないことが東北・北海道の中で起こっている」「もしかしたら自分が襲われるかもしれないという恐怖感の中で暮らしている方々が東北・北海道の中でたくさんいらっしゃるということはしっかりこのタイミングで国に関係知事と連携して訴えていくということは大事なことだと思いますし、国にこの課題感を共有していただくためにも通常の要望ではなくって緊急要望することが非常に重要」

■ガバメントハンター

動き始めた新たなクマ対策。



背景にあるのが、最前線でクマと対峙するハンターの高齢化と不足です。



鹿角市のハンター

「射殺（駆除）してもいいんだけれども、そのあとが大変だからね。そして（見回りも）朝・早朝でしょ、あと夕方でしょ。仕事もあるし、 きょうも一頭射殺（駆除）したんだけれども、たまたま日曜日だから解体・処分する人がもっといるのでやれたけれども」



ハンター頼みが現状のクマ対策。



石原環境大臣はクマの駆除を担う公務員、いわゆるガバメントハンターの確保に向けて国が支援する方針を示しました。



石原環境相

「将来的にハンターの方の高齢化が進んでいてガバメントハンターも環境省としても支援していく」



ガバメントハンターの先進地・占冠村。



北海道のほぼ中央に位置する人口1,300人ほどの小さな村です。



村役場には現在、ハンターの資格を持つ専門の職員がいます。



この日はヒグマが出没した際の訓練が行われていました。



地元の猟友会員

「最終的に判断する、特に発砲にかかわることを判断してくれる人がいる状況で動けるというのは、指示を出される側としてはやりやすかった」



占冠村野生鳥獣専門員 浦田剛さん

「野生鳥獣専門員を置いて仕事させてもらっているのは地域社会の住民のひとつの決意でもある。地域を動かしていく。そういうトリガー（きっかけ）になれたらなと思っています」



今年度、クマの目撃情報が1万件を超え過去最多となっている県内。



県議会でもガバメントハンターの導入をめぐって激しい議論が交わされました。



佐藤信喜県議

「ハンターは団塊の世代であったり 、一気に離職されていく方々がいると思うので 」「ガバメントハンター・公務員で構成されるハンターを組織していくことが必要になってくる時が来るんではないか」



県生活環境部 信田真弓部長

「狩猟者に占める65歳以上の割合が現在約57%となっておりまし て、将来の減少が懸念されております」



鈴木知事

「現実にはそのどこに（銃・弾丸を）保管するのだとか 誰の銃を使うのだとか、様々な制約がある中で、国の制度自体を変えていただかなければ対応できないということは間違いないことです。一方で現場は本当に高齢化し、 しかもそれが本業ではない猟友会の協力を得なければ、こうした極めて公的な、住民の安全確保ということができない状況っていうのも問題があるのは事実だと、私も考えておりますので」



国と県、それぞれで走り出したクマ対策の数々。



クリアしなければならない法的な問題も多く、実際に動き出すまでにはある程度の時間がかかることが予想されます。

■クマ取材を続ける記者の現状の受け止め

ここからはクマの取材を続けている川口記者とお伝えします。



鈴木知事が自衛隊の派遣を要望したのが、先月28日でした。



その8日後、今月5日には鹿角市で自衛隊による後方支援が始まりました。



同時に警察官によるライフル銃での駆除の体制整備も進められています。



政府の対策が急ピッチで進んでいるように見えますが、現状についてどう受け止めていますか？



川口記者

「自衛隊の派遣について現場からは『ヤブの刈り払いやカキの木の伐採などを求める市町村のニーズと自衛隊ができることとの乖離・差が生じている』という声が聞こえてきています」



「ただ一方で鈴木知事自身が話しているように秋田をはじめとした東北・北海道が置かれている緊急事態を世に訴え、世論と国を動かす大きなきっかけになったことは間違いなく、一定の評価をすべきではないかと思います。」

■建物などへの侵入対策

連日のように中心市街地でクマの出没が相次いでます。



いまできる建物などへの侵入対策についてです。



青森県の村役場にある防犯カメラの映像では、一頭の子グマが自動ドアにぶつかりながら室内に侵入してきました。



透明なガラスの存在がわからない、つまり認識せずに突進してパニック状態になっているようにも見えます。



続いては山形県の中学校に現れたクマです。



立ち上がったあといきなり走り出してガラスに突進しました。



自動ドアに移った自分の姿を違うクマと認識して興奮状態に陥ったとみられています。



県内ではすでに自動ドアを手動に切り替えて侵入対策している店舗なども見受けられますが、この2つの映像を見た県のクマ対策の専門職員は自動ドアや風除室のガラスに目隠しとなるシールやこのような緩衝材を張り付けると侵入を防ぐ効果があるのではと話しています。

■今後の注意点

おととし以降、県内では冬眠しないクマが相次いで目撃されています。



そうしたクマは冬の間も枝に残ったり、落ちて雪の中で貯蔵されたりしたカキを食べています。



今のうちから集落に寄せ付けないためにも、繰り返しになりますがカキの木の管理を徹底して下さい。



また、冬眠を迎えるこれからのシーズン、クマは暗く、狭いスペースを好む傾向があります。



小屋や地下室など建物への侵入を防ぐため、戸締りも忘れないようにして下さい。