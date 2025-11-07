県内では7日も人の生活圏でクマの目撃が相次いでいます。



秋田放送のカメラは秋田市や三種町でその姿をとらえました。



いずれもクマがいたのは“ある木”の上でした。



山粼愛子記者

「今、クマがカキの木の上に登っていきました」



現場は秋田市新屋栗田町にある住宅の敷地です。



午後2時半ごろ、カキの木に登るクマの姿を秋田放送のカメラがとらえました。



警察によりますと、現場付近では正午過ぎから目撃情報が寄せられていて、クマは複数の住宅を移動しながらカキを食べていたとみられています。





午後3時ごろ、クマは木からおりてきたところを捕獲されました。佐藤佑カメラマン「あ、クマいた」クマは三種町の秋田自動車道、琴丘森岳ICの近くでも。山粼愛子記者「木の上でクマがカキを食べているようです」近くに住宅や診療所、それに店舗などもあるこの場所。クマは撮影開始から5分ほど木の上にとどまっていました。佐藤佑カメラマン「あんな細いところ、器用によく歩くね」県のツキノワグマ等情報マップシステム＝クマダスのクマの目撃件数が、すでに1万件を超えている県内。11月に入ってからも人の生活圏への出没が後を絶たない状況が続いています。