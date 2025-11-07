衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名、河淳）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE」は11月1日からクリスマスケーキの予約販売を開始した。

KEYUCA（ケユカ）は9月、暮らしの課題に寄り添う「ライフソリューションブランド」としてリブランディングを発表した。

スイーツブランド「ドルチェフェリーチェ」もこのタイミングでリブランディングし、新しいスタイルで人々に届けている。

今年のクリスマスは、毎年人気の苺とクリームの相性抜群のデコレーションケーキやふわふわビスキュイケーキを囲んだ限定クリスマスケーキなど、全9種類のケーキを用意した。

中でもおすすめは、「苺のデコレーションケーキ」。ふわふわのスポンジに苺とクリームをたっぷり重ね、シンプルながら華やかな王道の一品となっている。

さらに、「クリスマススノーガーデン」は、しっとりスポンジに苺のダイスをサンドし、ふわふわビスキュイに囲まれた世界でサンタたちが雪遊びを楽しむ、見た目も楽しい限定ケーキ。どちらも、クリスマスのテーブルを華やかに彩る。

すべてのケーキはアルコール不使用なので、子どもから大人まで安心して楽しめる。

一年に一度の特別な季節に、華と笑顔と幸せを添えてドルチェフェリーチェのケーキで、心に残るひとときを過ごしてほしい考え。

数量限定のため、予定数に達し次第受付終了となる。予約は店頭（グランスタ東京店は除く）または電話で受け付ける。



「苺のデコレーションケーキ」

「苺のデコレーションケーキ」は、しっとりとしたスポンジに、口溶けの軽いクリームと苺のダイスをサンドし、甘酸っぱい苺をトッピングした。オーナメントは別添えなので、トッピングを家族で楽しめる。



「クリスマススノーガーデン」

「クリスマススノーガーデン」は、しっとりスポンジでクリームと苺のダイスをサンドした。優しい甘さのふわふわビスキュイに囲まれた世界の中で、サンタたちが雪遊びを楽しむ今年限定クリスマスケーキになっている。



「ノエル・ルージュ」

「ノエル・ルージュ」は、鮮やかなカシスムースの中に、ホワイトチョコとピスタチオの上品なハーモニーが広がる。華やかな彩りとフルーティーな酸味がクリススを演出する。



「クリスマスモンブラン」

「クリスマスモンブラン」は、芳醇なマロンクリームと渋皮栗入りクリームが重なり合う贅沢な味わい。華やかな見た目と口どけの良さで、特別なひとときを彩る。



「ロングショートXmas ピンク」

「ロングショートXmas ピンク」は、苺と雪の結晶を飾った華やかなケーキ。ピンク色の苺生クリームと濃厚カスタードが織りなす、冬にぴったりの味わいとなっている。



左から：「ショコラプティデコレーション」「プティデコレーション」

「プティデコレーション」は、ふわふわのスポンジに、なめらかなクリームと甘酸っぱいフランボワーズソースを巻いた。

「ショコラプティデコレーション」は、ふわふわのスポンジに、なめらかなチョコクリームをくるりと巻いた。

［小売価格］

苺のデコレーションケーキ

4号 12cm（2〜4人分）：3500円

5号 15cm（4〜6人分）：4500円

クリスマススノーガーデン

4号 12cm（2〜4人分）：3980円

5号 15cm（4〜6人分）：4980円

ノエル・ルージュ 7×13.5cm（2〜4人分）：3600円

クリスマスモンブラン 4号 12cm（2〜4人分）：4320円

ロングショートXmas ピンク 9×20cm（2〜4人分）：3000円

プティデコレーション（当日店頭販売のみ）：850円

ショコラプティデコレーション（当日店頭販売のみ）：850円

（すべて税込）

［予約開始日］11月1日（土）

KEYUCA＝https://www.keyuca.com