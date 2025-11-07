¥µ¥¤¥³¥à¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¹ØÆþ¤Ç¥½¥Õ¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö2025 Intel Holiday Bundle¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
BTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥µ¥¤¥³¥à¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò»ØÄê¤ÎPC¹ØÆþ»þ¤Ë¡¢BTO¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÂÐ¾Ý¤ÎIntel Core Ultra ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ø2025 Intel Holiday Bundle¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ö2025 Intel Holiday Bundle¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢4¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à1¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥¤¥³¥à¤ÎBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤¦¤ÁIntel Core Ultra¤òÅëºÜ¤¹¤ëÁ´¥â¥Ç¥ë¡£
¹ØÆþÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Î2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î15Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ôÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Ï°Ê²¼¤Î4¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
Battlefield 6
Assassin's Creed Shadows
Dying Light: The Beast
Sid Meier's Civilization VII
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Marvel Rivals¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯°áÁõ¡Ê¥²¡¼¥àÆâ¥¹¥¥ó¡Ë
Xsplit Broadcaster¡§¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ê3¥ö·îÊ¬¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë
Magix Vegas Pro Edit 365¡§AIÆ°²èÊÔ½¸¡Ê1¤«·î´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë
Canvid¡§AI¤Ë¤è¤ë²èÌÌÏ¿²è¡Ê3¥ö·îÊ¬¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë
