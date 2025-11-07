プロ野球ドラフト会議で楽天から育成2位指名を受けた石川ミリオンスターズの大坪梓恩（おおつぼしおん）選手に、7日球団側が指名のあいさつに訪れ、入団交渉の結果、契約に合意しました。

楽天のスカウト担当者らは、金沢市内のホテルで大坪選手と面会し、指名あいさつの後、入団交渉が行われました。

身長190センチ、体重110キロと恵まれた体格の大坪選手は、今シーズンのリーグ戦で8本のホームランを打ち、タイトルを獲得しました。長打力が持ち味です。

入団交渉後には会見が開かれ、大坪選手はプロへの意気込みを語りました。

大坪梓恩選手「長打力が持ち味なので、アピールして全力でNPBで活躍できるようにがんばりたい」

楽天スカウト部・益田大介さん「この体格でパワーがある。170キロの打球速が出せるというのはNPBのトップクラスに入ってくると思う。うちにはこんなパワーを持つ打者はいないので期待している」

大坪選手は推定で支度金270万円、年俸250万円で契約に合意しました。

特別な期待も込めて、三木肇監督のサインが入ったドラフト会議のピンバッチも送られ、大坪選手は笑顔を見せていました。