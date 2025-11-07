Jackery Japan¡¢ÂçÍÆÎÌ¡¦¹â½ÐÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖJackery ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1500 New¡×¤òÈÎÇä
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡¦¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Jackery¡Ê¥¸¥ã¥¯¥ê¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëJackery Japan¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»New¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é1536Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤È2000W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖJackery ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1500 New¡×¤ò11·î10Æü¤«¤éJackery³Æ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£°ìÈÌ²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ê1500W¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹â½ÐÎÏ¤Ç¡¢Ê£¿ô²ÈÅÅ¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄäÅÅ»þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¤Î²°³°³èÆ°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1000Wh¡Á1500Wh¥¯¥é¥¹¤ÇºÇ¾®¥µ¥¤¥º¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ 1000Wh¡Á1500WhÂÓÁÐÊý¸þ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÊJackeryÄ´¤Ù¡Ë¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤È¹â½ÐÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£
À½ÉÊÆÃÄ§¤Ï¡¢330x221x242mm¤Î¥µ¥¤¥º¡¢14.5kg¤Î½Å¤µ¤Ç¡¢JackeryÆ±¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1500 Pro¡×¡Ê384x269x307.5mm¡¢17kg¡¢2023Ç¯È¯Çä¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Ìó44¡ó¾®¤µ¤¯¡¢½Å¤µ¤âÌó15¡óºï¸º¤Ç¤¤¿¡£1500Wh¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢1000Wh¥¯¥é¥¹¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
Äê³Ê½ÐÎÏ2000W¡ÊºÇÂç½Ö´Ö4000W¡Ë¡¢ÍÆÎÌ1536Wh¤Ç¡¢ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¹â¤¤½ÐÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê²ÈÅÅ¤òÆ±»þ¤ËÊ£¿ô»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥å¥¢¥ëUSB¡ÝCµÞÂ®½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡ß2¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Î¡¼¥ÈPC¡¦¥²¡¼¥àµ¡¤òÆ±»þ½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤ÎAC½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤Ï¼ÖºÜÎäÂ¢¸Ë¤äÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤À½ÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç7¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡ÖSolarSaga 100W/200W¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢²ÈÄí¤ÎÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£
²ÈÄíÍÑAC¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÆþÎÏ¤ÇºÇÂ®1»þ´Ö¤Ç0¡Á80¡ó¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¡¢Ìó1.5»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£Jackery¥¢¥×¥ê¤«¤é¡Ö¶ÛµÞ½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÃ»80Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£½¼ÅÅ¤Ï¡¢AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ÊºÇÂç1500W¡Ë¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡ÊºÇÂç400W¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É½¼ÅÅ¡ÊAC¡Ü¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Jackery Drive Charger 600W¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô½¼ÅÅ¤ä¡¢¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÆü½¼ÅÅ¤·¤Æ¤â10Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÂÑµ×LFP¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÊüÅÅ¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¨¤ë²ó¿ô¤Ï¶È³¦Ê¿¶Ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î6000²ó¤ÈÄ¹¼÷Ì¿¤ò¼Â¸½¡£6000²ó¥µ¥¤¥¯¥ë¸å¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ÎÌó70¡ó¤ò°Ý»ý¡£ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ°Â¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
62¼ïÎà¤ÎÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¹âÂ®½¼ÅÅµ»½Ñ¡ÖChargeShield¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼2.0¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃÊ³¬Åª²ÄÊÑÂ®½¼ÅÅ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÁ´ÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ý20¡î¡Á45¡î¤Î¹¤¤²¹ÅÙÈÏ°Ï¤Ç¤Î½¼ÊüÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤¯¤ËAC½ÐÎÏ¤ÏÄã²¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢Åß¾ì¤Ç¤â¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤ÎËÉºÒÍÑÅÓ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¿¥Õ¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â0.01ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»Â¦¤«¤é¤ÎµëÅÅ¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÖUPSµ¡Ç½¡×¤ä½¼ÅÅ¤·¤¿¤Þ¤Þ²ÈÅÅ¤¬»È¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ºÇÂç3000V¤Î¥µ¡¼¥¸ÊÝ¸î¤Ç¡¢ÍîÍë¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¤ÎµÞÊÑ¤«¤éÀÜÂ³µ¡´ï¤òÊÝ¸î¤·¡¢ÀßÈ÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¡£¥¢¥×¥êÀ©¸æ¤ÇÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤ä½¼ÅÅ¾õ¶·¡¢»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê»þ´Ö¡¢½ÐÎÏ¡¿ÆþÎÏ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬°Â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¼«Æ°¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½¼ÅÅ³«»Ï»þ´Ö¤ä½¼ÅÅÎÌ¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¼«Á³ÊüÅÅ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ100¡ó¤Î»ÄÎÌ¤Ç1Ç¯´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¼«Á³ÊüÅÅ¤Ï¤ï¤º¤«5¡óÄøÅÙ¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï14Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
