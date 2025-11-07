»Ô¸¶È»¿Í¤¬³¤³°¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©¡Ú#¿ä¥·¥´¥È¡¼¥¯¡Û
2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»Ô¸¶È»¿Í¡£
2001Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥ê¥ê¥¤¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡ØWATER BOYS2¡Ù¤ä¡ØROOKIES-Â´¶È-¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ç®·ìÅª¤ÊÌòÊÁ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤âÏÃÂê¤Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î"¿ä¤·"¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë"¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î"¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÎ¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¤«Ê¸²½¤È¤«Îò»Ë¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õµ¤´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿Í¤Î¸«Êý¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ç¡¢Î¹¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¤Þ¤Ç¤ÇÆÃ¤Ë»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¹ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤è¤¯"³µÇ°¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë"¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤´°äÂÎ¤ò²ÐÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£³¹Ãæ¤òÉáÄÌ¤Ë(¤´°äÂÎ¤ò)±¿¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÍî¤Á¤¿Â¤È¤«¼ê¤ò10ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î»Ò¶¡¤¬½¦¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¤Î¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢Ì¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦...¡¢Ë´³¼¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦...¡Ù¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡£20ÂåÁ°È¾¤Î»þ¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÇËèÆüÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬Èó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ç¡¢Á´¤¯±Ñ¸ì¤âÃý¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¹ç¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø·ë¶ÉÆüËÜ¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¡Ø¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÊ¸²½¤ä¡¢¾ù¤ê¹ç¤¨¤ëÀº¿À¤ä¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¡¢¡ØÏÂ¿©¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¡ØÌ£Á¹½Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¡Ø½Ð½Á¤ÎÊ¸²½¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯³¤³°¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌ£Á¹½Á¤È¤ªÃã¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½¿©¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í
¡ÖÏÂ¿©¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºâ»º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÎ¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ñ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡áMISUMI
¸ø³«¾ðÊó
±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù
2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«Ãæ
½Ð±é¡§»Ô¸¶È»¿Í¡¡ÉðÅÄÎèÆà¡¡ÅÄß·ÂÙ¿è¡¡±É¿®¡¡ÅÄÃæº´µ¨
ÊÒ¶Í¿Î¡¡¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¡ÀÖºÂÈþÂå»Ò¡¡Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¡¹âÈª½ß»Ò¡¡¾®ºæ°ìµ¡
´ÆÆÄ¡§°½Éô¿¿Ìï¡¡À½ºîÁí»Ø´ø¡§µÈÅÄ¾°¹ä
´ë²è¡¦µÓËÜ¡§±Ê¿¹ÍµÆó¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§´äÊ¥µ¬
´ë²è¡¦ÇÛµë¡§AMG¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
(C)2025¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ