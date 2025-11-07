¡ØÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡Ù20¼þÇ¯µÇ°¡ÖÄ¶À±¿Àº×2025¡×¡¢¿·½É¤Ë¤Æ11·î15Æü¤Ë³«ºÅ!
¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¤Ï¡¢¡ØÄ¶À±¿À¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡Ù¡Ø¸¸À±¿À¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¡ØÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡Ù¤ÎÄ¶À±¿À¥·¥ê¡¼¥º3ºîÉÊ¡¢¥»¥¤¥¶¡¼XÊüÁ÷20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥·¥¢¥¿¡¼¥µ¥ó¥â¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Ë¤Æ11·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥»¥¤¥¶¡¼X¤ÎÊüÁ÷20¼þÇ¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢È¯µ¯¿Í¹â¶¶ÎÉÊå¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º³ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÀ¸¥È¡¼¥¯¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥ÞºîÉÊ¤Ï¡¢2003Ç¯ÊüÁ÷¡ØÄ¶À±¿À¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡Ù¡¢2004Ç¯ÊüÁ÷¡Ø¸¸À±¿À¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¡¢2005Ç¯ÊüÁ÷¡ØÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡Ù¡¢2005Ç¯¸ø³«¡Ø·à¾ìÈÇ Ä¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X Àï¤¨!À±¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡Ù¡¢¤Ê¤ªºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
13:00³«±é¤ÎÂè°ìÉô¤Ï¡Ö½¸·ë!Ä¶À±¿À¥·¥ê¡¼¥º¥ì¥¸¥§¥ó¥É!¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥È¡¼¥¯!¡×¡¢17:30³«±é¤ÎÂèÆóÉô¤Ï¡ÖÊüÁ÷20¼þÇ¯µÇ°!Ä¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X!¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ±Áë²ñ!¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ÃÅ¾å¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ªÅÏ¤·(¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ô¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ß)¤ò¼Â»Ü¡£»£±Æ¥×¥í¥Ã¥×Â¾¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£³Æ²ó¤È¤â¤ËÄÌ¾ï·ô5,500±ß¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ô13,000±ß(¿ôÎÌ¸ÂÄê)¡£
¡û¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¥»¥¤¥¶¡¼X20¼þÇ¯! ¿ë¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£15¼þÇ¯¤ÎÅö»þ¥³¥í¥Ê¤Ç¼Â¸½¤Ë»ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¡¢20¼þÇ¯¤Ç¿ë¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!
¥»¥¤¥¶¡¼X20¼þÇ¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥¶¡¼Á´¤Æ¤ò½¸¤á¤¿Ä¶À±¿Àº×2025!! Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢À§Èó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
¢¨¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×°ÂÆ£Âó¿Í / ¥é¥¤¥ª¥»¥¤¥¶¡¼Ìò¡¢º£²ó¤Î´ë²èÈ¯µ¯¿Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¥á¥¤¥óMC¤òÃ´Åö¡£
¡ûÂè°ìÉô¡Ö½¸·ë!Ä¶À±¿À¥·¥ê¡¼¥º¥ì¥¸¥§¥ó¥É!¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥È¡¼¥¯!¡×
³«ºÅ¤Ï11·î15Æü¡¢³«¾ì¡§12:15¡¢³«±é¡§13:00¡£
¡û¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐÃÅ
¹â¶¶ÎÉÊå(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×°ÂÆ£Âó¿Í / ¥é¥¤¥ª¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
ÀµÌÚÁóÆó(¡ÖÄ¶À±¿À¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡×¿ÀÃ«¹ë / ¥»¥¤¥¶¡¼¥È¥é¥´¥¹Ìò)
°ËÆ£µ×Èþ»Ò(¡ÖÄ¶À±¿À¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡×µû½»°¦ / ¥»¥¤¥¶¡¼¥Ñ¥¤¥·¡¼¥ºÌò)
»³²¼·Ä(¡Ö¸¸À±¿À¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥¶¡¼¡×Ê¿²ì¿¿Ìé / ¥é¥¤¥¶¡¼¥¬¥ó¥ÈÌò)
»ÔÌîÎ¶°ì(±Ç²è´ÆÆÄ)
À¾Àî¿»Ê(Ì¡²è²È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼)
²¬ËÜ±ÑÏº(¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼)¡ÄÂ¾¡¢Â³¡¹»²²ÃÍ½Äê¡£
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôA
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢»ÔÌîÎ¶°ì¤µ¤ó¡¢À¾Àî¿»Ê¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôB
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢ÀµÌÚÁóÆó¤µ¤ó¡¢°ËÆ£µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢»³²¼·Ä¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ
¡ûÂèÆóÉô¡ÖÊüÁ÷20¼þÇ¯µÇ°!Ä¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X!¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ±Áë²ñ!¡×
³«ºÅ¤Ï11·î15Æü¡¢³«¾ì16:45¡¢³«±é¡§17:30¡£
¡û¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐÃÅ
¹â¶¶ÎÉÊå(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×°ÂÆ£Âó¿Í / ¥é¥¤¥ª¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
¿ÊÆ£³Ø(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×¥¢¥É / ¥¤¡¼¥°¥ë¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
¾¾±ÊÇî»Ë(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×¥·¥ã¡¼¥¯ÂâÄ¹ / ¥·¥ã¡¼¥¯¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
ÀõÀîÍª(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×¿å¾·³¥¢¥¯¥¢¥ë(À¼)Ìò)
¿·¾åÇîÌ¦(¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼)
ÅÄ°æÏÂÉ§(¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼)
ÇòßÀ¹§¼¡(¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼)
»ÔÌîÎ¶°ì(±Ç²è´ÆÆÄ)
À¾Àî¿»Ê(Ì¡²è²È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼)¡ÄÂ¾¡¢Â³¡¹»²²ÃÍ½Äê¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆóÉô¤ÇÅÐÃÅ¼Ô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôC
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢¿ÊÆ£³Ø¤µ¤ó¡¢¾¾±ÊÇî»Ë¤µ¤ó¡¢ÀõÀîÍª¤µ¤ó¡¢»ÔÌîÎ¶°ì¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôD
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢²¬ËÜ±ÑÏº¤µ¤ó¡¢¿·¾åÇîÌ¦¤µ¤ó¡¢ÅÄ°æÏÂÉ§¤µ¤ó¡¢ÇòßÀ¹§¼¡¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥»¥¤¥¶¡¼X¤ÎÊüÁ÷20¼þÇ¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢È¯µ¯¿Í¹â¶¶ÎÉÊå¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º³ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÀ¸¥È¡¼¥¯¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥ÞºîÉÊ¤Ï¡¢2003Ç¯ÊüÁ÷¡ØÄ¶À±¿À¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡Ù¡¢2004Ç¯ÊüÁ÷¡Ø¸¸À±¿À¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¡¢2005Ç¯ÊüÁ÷¡ØÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡Ù¡¢2005Ç¯¸ø³«¡Ø·à¾ìÈÇ Ä¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X Àï¤¨!À±¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡Ù¡¢¤Ê¤ªºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
¡û¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¥»¥¤¥¶¡¼X20¼þÇ¯! ¿ë¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£15¼þÇ¯¤ÎÅö»þ¥³¥í¥Ê¤Ç¼Â¸½¤Ë»ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¡¢20¼þÇ¯¤Ç¿ë¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!
¥»¥¤¥¶¡¼X20¼þÇ¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥¶¡¼Á´¤Æ¤ò½¸¤á¤¿Ä¶À±¿Àº×2025!! Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢À§Èó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
¢¨¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×°ÂÆ£Âó¿Í / ¥é¥¤¥ª¥»¥¤¥¶¡¼Ìò¡¢º£²ó¤Î´ë²èÈ¯µ¯¿Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¥á¥¤¥óMC¤òÃ´Åö¡£
¡ûÂè°ìÉô¡Ö½¸·ë!Ä¶À±¿À¥·¥ê¡¼¥º¥ì¥¸¥§¥ó¥É!¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥È¡¼¥¯!¡×
³«ºÅ¤Ï11·î15Æü¡¢³«¾ì¡§12:15¡¢³«±é¡§13:00¡£
¡û¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐÃÅ
¹â¶¶ÎÉÊå(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×°ÂÆ£Âó¿Í / ¥é¥¤¥ª¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
ÀµÌÚÁóÆó(¡ÖÄ¶À±¿À¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡×¿ÀÃ«¹ë / ¥»¥¤¥¶¡¼¥È¥é¥´¥¹Ìò)
°ËÆ£µ×Èþ»Ò(¡ÖÄ¶À±¿À¥°¥é¥ó¥»¥¤¥¶¡¼¡×µû½»°¦ / ¥»¥¤¥¶¡¼¥Ñ¥¤¥·¡¼¥ºÌò)
»³²¼·Ä(¡Ö¸¸À±¿À¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥¶¡¼¡×Ê¿²ì¿¿Ìé / ¥é¥¤¥¶¡¼¥¬¥ó¥ÈÌò)
»ÔÌîÎ¶°ì(±Ç²è´ÆÆÄ)
À¾Àî¿»Ê(Ì¡²è²È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼)
²¬ËÜ±ÑÏº(¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼)¡ÄÂ¾¡¢Â³¡¹»²²ÃÍ½Äê¡£
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôA
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢»ÔÌîÎ¶°ì¤µ¤ó¡¢À¾Àî¿»Ê¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôB
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢ÀµÌÚÁóÆó¤µ¤ó¡¢°ËÆ£µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢»³²¼·Ä¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ
¡ûÂèÆóÉô¡ÖÊüÁ÷20¼þÇ¯µÇ°!Ä¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X!¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ±Áë²ñ!¡×
³«ºÅ¤Ï11·î15Æü¡¢³«¾ì16:45¡¢³«±é¡§17:30¡£
¡û¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐÃÅ
¹â¶¶ÎÉÊå(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×°ÂÆ£Âó¿Í / ¥é¥¤¥ª¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
¿ÊÆ£³Ø(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×¥¢¥É / ¥¤¡¼¥°¥ë¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
¾¾±ÊÇî»Ë(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×¥·¥ã¡¼¥¯ÂâÄ¹ / ¥·¥ã¡¼¥¯¥»¥¤¥¶¡¼Ìò)
ÀõÀîÍª(¡ÖÄ¶À±´ÏÂâ¥»¥¤¥¶¡¼X¡×¿å¾·³¥¢¥¯¥¢¥ë(À¼)Ìò)
¿·¾åÇîÌ¦(¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼)
ÅÄ°æÏÂÉ§(¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼)
ÇòßÀ¹§¼¡(¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼)
»ÔÌîÎ¶°ì(±Ç²è´ÆÆÄ)
À¾Àî¿»Ê(Ì¡²è²È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼)¡ÄÂ¾¡¢Â³¡¹»²²ÃÍ½Äê¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆóÉô¤ÇÅÐÃÅ¼Ô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôC
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢¿ÊÆ£³Ø¤µ¤ó¡¢¾¾±ÊÇî»Ë¤µ¤ó¡¢ÀõÀîÍª¤µ¤ó¡¢»ÔÌîÎ¶°ì¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ
¡û¥µ¥¤¥ó¿§»æÉÕ¤·ôD
¹â¶¶ÎÉÊå¤µ¤ó¡¢²¬ËÜ±ÑÏº¤µ¤ó¡¢¿·¾åÇîÌ¦¤µ¤ó¡¢ÅÄ°æÏÂÉ§¤µ¤ó¡¢ÇòßÀ¹§¼¡¤µ¤ó¡Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ