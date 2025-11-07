MLBは7日、ナ・リーグのシルバースラッガー賞の受賞者を発表。ダイヤモンドバックスからはコービン・キャロル選手、ケテル・マルテ選手、ヘラルド・ペルドモ選手の3選手が選出。同一チームから3選手の選出はナ・リーグ最多となりました。

キャロル選手は今季の成績は打率.259、31本塁打、84打点、32盗塁を記録。30-30を達成し、三塁打の数が17本で両リーグ通じてダントツのトップです。

マルテ選手は二塁手として活躍。今季は打率.283、28本塁打、72打点、OPS.893と好成績を収めました。OPSはチームトップでした。

またペルドモ選手は今季飛躍を遂げた選手。今季は打率.290、20本塁打、100打点を記録し、打率や打点、安打数173本など、チームトップの成績を収めDバックス打線を牽引しました。

しかもこの3選手、これまで国際大会を戦うそれぞれの出身国代表に選出された経験があります。キャロル選手はU-18アメリカ代表に選出されており、マルテ選手は前回のWBCにドミニカ共和国代表で出場。ペルドモ選手も2019年のプレミア12でドミニカ共和国代表に選出されています。

今季好成績を収めた彼らには、来年3月に行われる第6回WBCを戦う代表チームから声がかかる可能性が十分考えられます。今から要チェックの選手です。