¡ÚK¡½1¡Û15Æü¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¤ÇÀÐ°æ´ÛÄ¹¤Ï2»î¹ç¤ÇÆÃÊÌ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼·èÄê¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖK¡½1¡×¤Ï7Æü¡¢¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡¡2025¡×¡Ê15Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¡Ë¤ÇK¡Ý1ÁÏ»Ï¼Ô¡¦ÀÐ°æÏÂµÁ´ÛÄ¹¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡¡2025¡Á70¥¥í°Ê²¼À¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡Á¡×¤ÇK¡Ý1ÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀµÆ»²ñ´Û´ÛÄ¹¤ÎÀÐ°æÏÂµÁ»á¤¬¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤ÏÂè1»î¹ç¤ÎK¡Ý1¥Õ¥§¥¶¡¼µé3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R¤Î±ÊºäÍùÍå¡ÊÆüËÜ/K¡Ý1¡¡GYM¡¡SAGAMI¡ÝONO¡¡KREST¡Ë¡½¾¾ËÜ³¤æÆ¡ÊÆüËÜ/TAD¡Ë¡¢Âè15»î¹ç¤ÎK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP¥Ø¥Ó¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R¤Î²¦¼Ô¥í¥¨¥ë¡¦¥Þ¥Ê¡¼¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡½Ä©Àï¼Ô¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î2»î¹ç¤òºÛ¤¯¡£
¡¡ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤ÏK¡½1¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢11·î15Æü¤Î¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡¡2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºßK¡Ý1¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤¯´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢K¡Ý1¥ë¡¼¥ë¤ÎÀµ¤·¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈK¡Ý1¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡É¤ä¡È¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î´°À®ÅÙ¡É¤òÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¿¤Ê¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÐ°æÏÂµÁ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£