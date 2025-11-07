万能侍がWBC出場へアピールだ。侍ジャパンに初選出され、宮崎合宿に参加中のソフトバンク・野村勇内野手（28）が7日、内野全ポジションで汗を流した。

投内連携ではファーストミットを手にノックやけん制で連携を確認すると、内野用グラブに持ち替え、遊撃でも確認。シートノックは遊撃で受けた。

「いろんなところができたら幅が広がると思う」。今季は二塁と三塁でともに13試合、遊撃で72試合に先発し、リーグ連覇に貢献した。一塁も途中出場で3試合に出場しており、ファーストミットは自発的に持ち込んだ。打撃練習中のノックでは、牧、小園と二塁で受けると、その後は三塁で打撃練習の打球を受けた。「複数ポジション守れるのも自分の武器。頑張りたい」と闘志を燃やした。

日本シリーズでチームを5年ぶりの日本一に導く決勝ソロを放った長打力も連日見せた。「持ち味は長打力、パンチ力」と打撃練習では力強いスイングで左中間席や、逆方向の右翼席へも柵越えを披露。18盗塁をマークしたスピードとパワー、ユーティリティー性を兼ね備える28歳は「しっかりアピールしていきたい」と見据えた。