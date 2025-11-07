¡Ö±¦¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¡¢¡¢¡¢¤Ê¤Ë¡©¡©¡©¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë½Ð¸½¡¢Ææ¤ÎÊªÂÎ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¤í¡×
MLB¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï11·î5Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢Ææ¤ÎÊªÂÎ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÍÑ¥¬¥ó¥À¥à¡É¡© Ææ¤Î±Æ¤¬½Ð¸½
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö±¦¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¡¢¡¢¡¢¤Ê¤Ë¡©¡©¡©¡×¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¤í¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÍÑ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¤ªÏÃ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡×¡Ö¶µ¤¨(Ãøºî¸¢)¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¶µ¤¨(Ãøºî¸¢)¤Ï¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â¡ØÈà¤òÉ½¸½¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤éŽ¤¤¤Ã¤È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¤¤Ã¤È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖWorld champions¡×¤ÈÅº¤¨¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤äÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤Î»Ñ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Î±¦¾å¤Ë¤Ï¡¢¿¨³Ñ¤¬À¸¤¨¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¤¬¡£ÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÁ°ÃÊ³¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬10·î13Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤é¤Î´é¤Î²¼¤Ë¡¢2ÂÎ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÎÉúÀþ²ó¼ýÅª¤Ê¡×¡ÖÅâÆÍ¤Ë»×¤¨¤¿¤±¤ÉÁ°ÃÊ³¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
