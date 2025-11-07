″お金を返せ″ひろゆき、無断利用された詐欺広告に苦言「僕らの責任ではない」

ひろゆきの写真を無断利用した詐欺広告に引っかかった高齢の方が、おいらが役員をやってる法人に「お金を返せ」という手書きの手紙を送り続けてる件。

可哀想だとは思いますが、それは僕らの責任ではないので、詐欺広告を掲載したプラットフォームに文句を言う方が、まだ、現実的かと思われます。。。