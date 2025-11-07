″お金を返せ″ひろゆき、無断利用された詐欺広告に苦言「僕らの責任ではない」
実業家のひろゆきは詐欺広告の問題について自身のXを更新。投稿では、「ひろゆきの写真を無断利用した詐欺広告に引っかかった高齢の方が、おいらが役員をやってる法人に「お金を返せ」という手書きの手紙を送り続けてる件。可哀想だとは思いますが、それは僕らの責任ではないので、詐欺広告を掲載したプラットフォームに文句を言う方が、まだ、現実的かと思われます。。。」と綴った。彼は、詐欺広告がもたらす問題に対し、自身の責任を否定しつつ、プラットフォームのあり方にも疑問を投げかけた。
この投稿にフォロワーからは、「プラットフォームの審査が雑」「でもよくできた詐欺広告だなと感心しながら眺めてました（バレてましたが）」「有名人は大変や」など、様々な反応が寄せられた。特に、多くのユーザーが詐欺広告の巧妙さに驚きつつも、プラットフォームの管理体制の甘さを指摘する意見が多かった。
ひろゆきの写真を無断利用した詐欺広告に引っかかった高齢の方が、おいらが役員をやってる法人に「お金を返せ」という手書きの手紙を送り続けてる件。— ひろゆき (@hirox246) November 5, 2025
可哀想だとは思いますが、それは僕らの責任ではないので、詐欺広告を掲載したプラットフォームに文句を言う方が、まだ、現実的かと思われます。。。