½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡È¥®¥¬ÉÔÂ¡É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤é¡£¡Ö¥®¥¬¤Î±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡×¤¬¤Ç¤¤ëy.u mobile¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¤Ê¤¼½©¤Ï¡Ö¥®¥¬ÉÔÂ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡©
½©¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Î¤¿¤á¡¢³°½Ð¤Îµ¡²ñ¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥°¥ë¥áÎ¹¤Ê¤É¡¢½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¥®¥¬¾ÃÈñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ä¾è´¹°ÆÆâ¤Î»ÈÍÑ
¡¦SNS¤äÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¡¦±ÜÍ÷
¡¦²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤äÆ°²è»ëÄ°
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î»ëÄ°
³°½ÐÀè¤Ç¤ÏWi-Fi´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤âÂ¿¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦º£·î¤Î¥®¥¬¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¥®¥¬ÉÔÂ¡É¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ë¥®¥¬¤ò»È¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥®¥¬¤Î±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡©
°ìÈÌÅª¤Ê³Ê°ÂSIM¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥¬¤Ï¡¢Åö·î¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·y.u mobile¤Ê¤é¡¢¡Ö¥®¥¬¤Î±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡×¤Ç100GB¤Þ¤ÇÌµ´ü¸Â¤Ë·«¤ê±Û¤»¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥¬¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥®¥¬¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤·î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃß¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¤·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ»È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
y.u mobile¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÆÃÄ¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó
y.u mobile¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥¬¤Î±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥Á¥ãー¥¸¤¬³Ê°Â
¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÎ¹¹ÔÃæ¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥®¥¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
y.u mobile¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥Á¥ãー¥¸¤¬³Ê°Â¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1GB¤¢¤¿¤ê330±ß¤È¤¤¤¦Äã¤¤ÎÁ¶âÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10GB¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ì¤Ð1GB¤¢¤¿¤ê120±ß¤È¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦·î¤Ë³Ê°Â¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤µ¤Ï¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
U-NEXTÉÕ¤¥×¥é¥ó
y.u mobile¤Ë¤Ï¡¢U-NEXT¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£U-NEXT¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢»¨»ï¤Ê¤É¡¢¸«ÊüÂêºîÉÊ¤ÎËÉÙ¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè·îÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëU-NEXT¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¹ØÆþ¤äÄÉ²Ã¥®¥¬¤Î¥Á¥ãー¥¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä½ÉÇñÀè¤Ç¤Î»þ´Ö¤â½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºßU-NEXT¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢y.u mobile¤Ë¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢U-NEXT¤òÃ±ÂÎ¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤È·î³Û2,189±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢y.u mobile¤ÎU-NEXT¤Ä¤¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT¡×¤Ê¤é·î³Û2,970±ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢U-NEXT¤Ë¡Ü781±ß¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè·îÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëU-NEXT¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¹ØÆþ°Ê³°¤Ë¡¢¥®¥¬¤Î¥Çー¥¿¥Á¥ãー¥¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËU-NEXT¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
U-NEXT¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥§¥¢ U-NEXT¡×¤Ï¡¢ºÇÂç4Ì¾¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¤êU-NEXT¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê»Üºö¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËËè·î·ÀÌó¥×¥é¥ó¤Î¥®¥¬¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬¤±¹ç¤¨¤ë¥®¥¬¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥·¥ó¥°¥ë¡Ê5GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬5GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬5GB¡á10GB
¡ã¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT¡Ê10GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬10GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬10GB¡á20GB
¡ã¥·¥§¥¢ U-NEXT¡Ê20GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬20GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬20GB¡á40GB
Å¬ÍÑÆü¡§Ëè·î1Æü¡Ê³«ÄÌÍâ·î¤«¤é½ç¼¡ÉÕÍ¿¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～¡Ê½ªÎ»ÆüÌ¤Äê¡Ë
¢¨¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢½ªÎ»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¬ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ïy.u mobile¤Î³ºÅö¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤Î¹¤µ
³Ê°ÂSIM¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤Î¹¤µ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£y.u mobile¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë¥É¥³¥â¤Ï¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»³´ÖÉô¤äÎ¥Åç¤Ê¤ÉÃÏÊý¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»³´ÖÉô¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¤ÏNTTdocomo¤Î¡ÖLTE¡×ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¡Êhttps://www.nttdocomo.co.jp/area/¡Ë¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
´ðÃÏ¶É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤äÅÅÇÈ¼õ¿®¤Ë¾ã³²¤È¤Ê¤ë·úÂ¤Êª¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡¡¡Öy.u mobile¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
y.u mobile¤Ï¡¢¥®¥¬¤Î»È¤¤Êý¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤·¤¿¤¤
¡¦Æ°²è¤äSNS¤ò°ÜÆ°Ãæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤
¡¦¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤Ë¥®¥¬¤ò»È¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤ë
¡¦U-NEXT¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤
²÷Å¬¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËþÂÅÙ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢y.u mobile¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
y.u mobile
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー