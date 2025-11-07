″これで番組出来るやろ″与沢翼、婚活の状況を報告で「503名から応募があった」
実業家の与沢翼が自身のXで婚活の状況を共有、503名から応募を受けたことを報告した。与沢は、婚活の進捗について「婚活の状況ですが、503名の方からご応募頂いて、125名の方に直接LINE送りました。さらに100名ぐらいはいいなと思ったけど対応の限界そうなのでいったん保留してます。」と述べ、真剣に婚活を進めていることを強調した。なお、投稿では「今回は企画とかネタではなく真剣な話なので応募女性をSNSで公開したりとかはしません。個人情報も出さないです。」とプライバシーの重要性にも言及した。年内には日本に滞在し、直接会う予定があるが、夜ご飯だけでは追いつかないので、昼間のお茶も考えているという。
この投稿にフォロワーからは「これで番組出来るやろ」「絶対にYouTubeにすべきだ」「スケジュールを考えると身体が壊れそうです。」など、様々な反応が集まり、フォロワーたちからは期待や心配の声が寄せられている。
婚活の状況ですが、503名の方からご応募頂いて、125名の方に直接LINE送りました。さらに100名ぐらいはいいなと思ったけど対応の限界そうなのでいったん保留してます。— 与沢 翼 - YOZAWA TSUBASA (@tsubasa_yozawa) November 6, 2025
ちなみに、今回は企画とかネタではなく真剣な話なので応募女性をSNSで公開したりとかはしません。個人情報も出さないです。… https://t.co/t69cAMSr9C pic.twitter.com/55nR02T9Gn