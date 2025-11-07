¡ÚCORTIS¡ÛÆüËÜ½é¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡ª¡ÖBTSÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×ÎÏ¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¥¨¥Ô¤òCHECK♡
2025Ç¯11·î5Æü¡¢BIGHIT MUSIC¤«¤é6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦CORTIS¤¬¡¢¡ÖSpotify O-WEST¡×¤Ë¤ÆCORTIS The 1st EP¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
CORTIS¤¬ÆüËÜ½é¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡ª
º£Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿CORTIS¤¬¡¢2025Ç¯11·î5Æü¤Ë¡ÖSpotify O-WEST¡×¤Ë¤ÆCORTIS The 1st EP¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡ª
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢Æ±¤¸BIGHIT MUSIC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
ÀèÇÚ¤ÎDNA¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¸ì¤Ã¤¿º£¤Î¿´¶¤ä¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤ÎÈà¤é¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹♡
ÆüËÜ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¡ª¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÈëÏÃ¤âÈäÏª
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ÞÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡ØGO!¡Ù¡£
ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÆüËÜ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¡£
MARTIN¡Ö½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
JUHOON¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
KEONHO¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
SEONGHYEON¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
JAMES¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤Î¸å¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¡¢J-WAVE¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦¥µ¥Ã¥·¥ã»á¤¬Ì³¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Question µÇ°¤¹¤Ù¤ÆüËÜ½é¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¿´¶¤Ï¡©
JAMES¡ÖËÍ¤¿¤Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Þ¤À¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Question ¡ÖCORTIS¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
KEONHO¡Ö¡ÖCOLOR OUTSIDE THE LINES¡ÊÀþ¤Î³°¤Ë¿§¤òÅÉ¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë6Ê¸»ú¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£
À¤¤Î¤Ê¤«¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤òÉ½¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Question ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
MARTIN¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥½¥¦¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆüµ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤È¤Æ¤âËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¿¼¤¤1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇÌó300¶Ê¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é1ÈÖËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¤5¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
JUHOON¡Ö¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»î¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¼«¤éÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤¬É½¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
Question The 1st EP¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤¬ÊÆ¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡©
SEONGHYEON¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Question ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿JAMES¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
JAMES¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ØFaSHioN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶ß¸µ¤ò¤Ä¤«¤à¥À¥ó¥¹¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¤Î²ñ¾ì¡ÖSpotify O-WEST¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
º£²ó¡¢²ñ¾ì¤ò¡ÖSpotify O-WEST¡×¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤È¤â¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
KEONHO¡ÖBTSÀèÇÚ¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤³¤³¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
JUHOON¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏBTSÀèÇÚ¤äTOMORROW X TOGETHERÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£º£Æü¤¬¤½¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
MARTIN¡ÖBTSÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢J-HOPEÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHERÀèÇÚ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤éËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×
SEONGHYEON¡ÖÀèÇÚÊý¤ÎÂÀ×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¥È¡¼¥¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢JAMES¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â¡ª¡©
¸ø±éÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÂ¥¤·¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é4¶Ê¤òÇ®±é¡ª
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤ÏÎä¤á¤º¡¢Ç®Îõ¤Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
1Éô¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ØFaSHioN¡Ù¤È¡ØGO!¡Ù¤òÈäÏª¡£
2Éô¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ØFaSHioN¡Ù¤È¡ØWhat You Want¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢MARTIN¤¬¡ÖÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡ØGO!¡Ù¤òµÞî±ÈäÏª¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Ê¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CORTIS The 1st EP¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¾¦ÉÊ³µÍ×
È¯ÇäÆü
´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë
ÆüËÜÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ê¢¨ÆüËÜ¤ªÆÏ¤±Æü¡Ë
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüËÜÈ¯ÇäÆü¤ÏÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ªÆÏ¤±Æü¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù
ÈÎÇä·ÁÂÖ¿ô¡§·×3·ÁÂÖ¡ÊScene 1 ver.¡Ë¡¢¡ÊScene 2 ver.¡Ë¡¢¡ÊScene 3 ver.¡Ë
²Á³Ê¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿2,700±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES Singing Bowl ver.¡Ù
ÈÎÇä·ÁÂÖ¿ô¡§1·ÁÂÖ
²Á³Ê¡§5,830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿5,300±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES Vinyl¡Ù
ÈÎÇä·ÁÂÖ¿ô¡§1·ÁÂÖ
²Á³Ê¡§5,830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿5,300±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
