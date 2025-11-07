NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¦È¬Â¼ÎÝ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¡¡203cm¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶
ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2025Ç¯11·î6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤¦µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖBACK-TO-BACK CHAMPION Dodgers¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖBACK-TO-BACK CHAMPION Dodgers in the Building¡×¤È¤·¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤È¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥ÁÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹Åê¼ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥ëÁª¼ê¤é¤È¤ÎÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
È¬Â¼Áª¼ê¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¤È¤â¤Ë203cm¡£NBA¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê2¿Í¤ò¸ò¤¨¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î5¿Í¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£Æ±¤¸¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
