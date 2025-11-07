¤³¤ó¤Ê¤ÎÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©Éô²°¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈà»á¤Ë¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ëËÜ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà»á¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¤ª²È¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Éô²°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ158Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©Éô²°¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈà»á¤Ë¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ëËÜ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Í¥È¥¦¥èËÜ
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ï»¿Æ±¤·¤«¤Í¤ë¤«¤â¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²á·ã¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ËÜÃª¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èà»á¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¨¥Ã¥Á¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤ÈÉÝ¤¸µ¤¤Å¤«¤»¤ëÇ»¸ü¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯
¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥¤¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê½÷À¸þ¤±Ì¡²è¤Ë¤Ï¡¢À¤¤ÎÃËÀ¤â¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±£¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¡ÄÉå½÷»Ò¡©¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¥¬¥Á¤ÊBL¥³¥ß¥Ã¥¯
¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÄÅð¤ßÆÉ¤ß¤·¤¿¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤Ï¡¢º£¤ä°ì¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤ò¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¤âËÜÃª¤Î±ü¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö±§Ãè¤È¸ò¿®¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤È¶±¤¨¤µ¤»¤ëUFOËÜ¤ä¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÔ´Ñ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¶¾ï¸½¾Ý¤ä¿´ÎîÂÎ¸³¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Èà»á¤òÉÔµ¤Ì£¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¼ñÌ£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö²¶¤è¤ê¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤È¼»ÅÊ¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿½¸
¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Ì¡¼¥É¥«¥Ã¥È¤â¡Ä¡£Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¡ÖÃ±¤Ê¤ëÆ´¤ì¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Èà»á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤òÉô²°¤Ë¸Æ¤Ö°Ê¾å¡¢¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿²¦»ÒÍÍ´êË¾¥¢¥ê!?¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÊú¤«¤»¤ë¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥·¥ê¡¼¥º
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²¶¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½ã°¦¾®Àâ¤Ð¤«¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÌ´¸«¤¬¤Á¤Êº¤¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¡×¤Î·ùµ¿¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ôºý¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¾¯¤·´Ö°ú¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä!?¡×¤È¸í²ò¤ò¾·¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈËÜ
¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¡ûÆü¤Ç10kg¤ä¤»¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦ËÜ¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¼Ù¿ä¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¹ÔÆ°¤ÏÁ´ÉôÀê¤¤¤Ç·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤ÈÊÑ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÉ÷¿å¤äÀê¤¤¤ÎËÜ
¡Ö¡Øº£Æü¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ä¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Àê¤¤´Ø·¸¤ÎËÜ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂ¾ÎÏËÜ´ê¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Û¤ÉÍý²ò¤Î¤¢¤ëÈà»á¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¤Î¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ëÎø°¦¥Ï¥¦¥Ä¡¼ËÜ
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÆ°¤¬¡¢Á´Éô±éµ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË½÷¸òºÝ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦ËÜ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë·×»»¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤ÆÈà»á¤¬Íè¤ëÆü¤Ï¥«¥Ð¡¼¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¤Î¹¥¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ñÌ£¤ä¼çÄ¥¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤À¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¶¯Îõ¤ÊËÜ¤Ï¡¢¤ª²È¥Ç¡¼¥ÈÁ°¤ËÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯5·î7Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×158Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
