¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¹â¾¾»Ô¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡3¼¡¸µ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ë·úÊª¤Ê¤ÉÇÛÃÖ¤·¤Æ¸¡¾Ú
°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡¡¹áÀîÂç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¡¡¹â¾¾»ÔÈÖÄ®
¡¡3¼¡¸µ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹â¾¾»Ô¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬7Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¹â¾¾»Ô¤Î¥µ¥ó¥Ýー¥ÈÃÏ¶è¡£¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁàºî¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤ä±¿Å¾¼ê¤Î»ëÀþ¤Ç³¹¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤·úÊª¤Ê¤É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹áÀîÂç³Ø ÁÏÂ¤¹©³ØÉô¡¿ÎëÌÚ·ËÊå ¶µ¼ø¡Ë
¡Ö²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ê·úÊª¤ò¡ËÇÛÃÖ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼Ö¤«¤é¸«¤¿ÌÜÀþ¤È¤«Êâ¹Ô¼Ô¤«¤é¸«¤¿»ëÀþ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤¢¤½¤³Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼ÂºÝÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¹Ô¤¦¡Ö114ÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡¢¹áÀîÂç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Ýー¥ÈÃÏ¶è¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È4¼Ò¤È¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷Ìó30¿Í¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤¬±Ø¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÉ¸¼±¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö²Æ¤Î½ë¤µÂÐºö¤Ç±ØÁ°¹¾ì¤Ë²°º¬¤òÉÕ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¿®¹æµ¡¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤é¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê114ÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Âç¿¹Î¼¾» ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÅö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤¤¤¤²ñµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡7Æü¤Ë½Ð¤¿°Õ¸«¤Î°ìÉô¤ò¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤â¸ò¤¨¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£