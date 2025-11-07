日産が新「フェアレディZ」初公開！ 超パワフルな「ターボチャージャー」搭載！ ド迫力の「走り仕様」デザイン＆“技術力”がスゴイ！ 新「NISMO GT-Z」米国登場！

日産が新「フェアレディZ」初公開！

日産は2025年11月4日、米国ラスベガスで開幕した「SEMA SHOW（SEMAショー）2025」において、人気スポーツカー「Z」（日本名：フェアレディZ）の新たなカスタムモデルとなる「NISMO GT-Z」を初公開しました。

このモデルは、長年にわたり日産と協力関係にあるForsberg Racing（フォルスベルグレーシング）が手掛けており、市販車のポテンシャルを最大限に引き出すことで、本格的なレーシングカーへと昇華させたと言います。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新フェアレディZ」です！（29枚）

このNISMO GT-Zは、市販の「Z NISMO」をベースに、2026年のGRIDLIFE GLGTシリーズへの参戦を目指して開発された、トラック専用マシン。

日産およびNISMOが用意するカスタムパーツを最大限に活用することで、ハードな競技走行にも耐えられるよう徹底的な改造が施されています。

パワーユニットは、Z NISMOのエンジンをベースに大幅に強化。

Z1製の「VRX70Bターボチャージャー」を筆頭に、Z1製の「エアツインエアインタークーラーキット」、AMS製の「高圧燃料ポンプ」や「高流量インジェクター」、そしてAMS製の「フレキシブル燃料キット」などが組み込まれ、大幅なパワーアップを実現しました。

冷却系統も同様に、Z1製の「ディファレンシャルクーラー」や「大容量ディファレンシャルカバー」、さらにコンセプトZ製の「オイルクーラー」によって強化し、長時間の競技走行もこなせる仕様となっています。

シャシと足回りには、日産とNISMOがエンスージアスト向けに提供する高性能パーツを多数採用。

サスペンションはNISMO製「コイルオーバーキット」に変更され、NISMO製の「調整式フロントアッパーコントロールアーム」や、調整式の「リアキャンバー、トー、キャスターコントロールアーム」など、細部にわたる調整パーツが導入されており、高度なシャシーチューニングと、高いコーナリング性能を実現しました。

足元は、プロトタイプとなるNISMO「LM-RS1ホイール（18インチ）」が装着され、タイヤにはヨコハマ「ADVAN A052」（フロント295／35／R18、リア315／30／R18）というハイグリップなセミスリックタイヤが組み合わせられています。

エクステリアは、NISMOとフォルスベルグレーシングによる専用のカラーリングを採用。レトロさと硬派さを融合させた、一目でレーシングカーと分かるデザインです。

くわえて、APR Performance製の「大型GT-250スワンネックウイング」「フロントスプリッター」「フロントカナード」といった空力パーツが装着され、強烈なダウンフォースを発揮。

ブレーキにはZ1製の「コンペティションビッグブレーキキット」が採用され、サーキットでのハードな制動に対応します。

インテリアも競技専用に作り変えられ、「RECARO P1300GTカーボンシート」「OMPウインドウネット」、そして安全性を確保するための「ロードレース仕様のロールケージ」が組み込まれています。

※ ※ ※

このようにして完成したNISMO GT-Zは、日産とNISMO、フォルスベルグレーシングが技術力とノウハウを終結させることで、市販車ベースでも高度なレーシングカーを製作できることを示す、象徴的なモデルと言えるでしょう。

ちなみにSEMAショーの日産ブースでは、このNISMO GT-Zにくわえてレーシングシミュレーターが設置されており、来場者はNISMO GT-Zを仮想空間で運転する体験が可能です。