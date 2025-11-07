◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）は９６・６７点で２位発進となった。首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）とは１・９１点差。点数を見届けると、頬を緩めて日下匡力コーチと握手を交わした。「すごくいい滑り出し。しっかりまとめられたことがうれしい」と今季自己ベストに納得の表情を見せた。

冒頭の４回転ルッツは着氷したものの、回転不足となった。「いつもなら転倒していた。しっかり着氷できて良かった」と減点はあったものの、充実感をのぞかせた。続く４回転―３回転の連続トウループ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も成功させ、ラストのスピンでは大勢の観客から拍手が送られ、ピンク色の応援タオルが掲げられた。

今季は６月に右足首の骨挫傷を負った。その後も衝撃波治療を受け痛み止めを服用しながら五輪シーズンを戦い続ける。この日は痛み止めに加え、試合中はアドレナリンもあり、痛みは気にならずに跳んでいた。「体の状態はいい」と徐々にコンディションは良くなっている。

ＧＰシリーズ連勝へ８日はフリーへ挑む。キーポイントにはＳＰと同じく４回転ルッツを挙げ、「今日はきれいではなかったので、加点がつく完璧なルッツが跳びたい」と意気込む。昨年の全日本選手権では悔しさを味わった会場。「笑顔で締めくくれば払拭（ふっしょく）できる。笑顔で終われるように頑張りたい」と雪辱に燃える。