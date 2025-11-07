10月29日、保護責任があるにもかかわらず、娘ふたりを7時間放置したとして逮捕された北島遥生容疑者（23）と内縁の妻・エリカ容疑者（22）ら夫妻。しかしエリカ容疑者の周囲からは「おとなしくていい子」「そんな事件を起こしたなんて想像ができない」などといった驚きの声が漏れてくる。

〈誰か私を人間として認めて〉北島エリカ容疑者が弱音をみせた実際の投稿、”びっしりタトゥー”の夫妻ツーショットほか

いったい、この夫婦の間に何が起きていたのか。取材を進めると、夫の遥生容疑者が家庭内で見せていた"暴力性"を裏付ける証言が得られた。【前後編の後編。前編から読む】

地方紙記者が事件を解説する。

「7月9日未明、名古屋市南区から『夫婦げんかしている』と通報があったことから事件が発覚し、保護責任者遺棄の疑いで逮捕に至った。当時、警官がエリカ容疑者の自宅を訪れたところ、次女の顔にはアザがあり、頭部を骨折する大ケガを負っていました。

容疑者は『床に落としてしまった』と供述しているようですが、県警はネグレクトの状態だった可能性も睨んでいる」

NEWSポストセブンはこの時の通報者に話を聞くことができた。曰く、「大げんかは1回2回どころじゃない」という。近隣住民が話す。

日常的にあった暴力沙汰

「あの家からは夜中にしょっちゅう、何かを叩くような音と旦那さんのものらしき怒号が聞こえていました。10月9日は、ケンカの末に『ガッシャーン！！』というすごい音がした。物音や声から奥さんがベランダに激しく突き飛ばされたたんじゃないかと思いました。さすがにやばいのではないかと思って（通報した）」

この家は、名古屋市南区内の市営アパートだ。すでに報じたとおり、ここはエリカ容疑者の実家であり、子育てはほとんどこの場所で行われていた。

この密室で遥生容疑者の暴力の矛先は妻に向けられ、たびたび幼い娘の"叫び"も周囲に響き渡っていたという。

「奥さんは殴られているんじゃないかとずっと心配していました。奥さんの泣き声も聞こえていたから……。壁にバンバンと叩きつけるような音が聞こえたこともあった。このアパートはわりと部屋の壁が分厚いんですが、それでも迷惑するくらい、うるさい時があった。

奥さんが泣くと、決まって娘さんも泣き始めるんです。言葉では表現しづらいですが、とにかく異常な泣き方で。ちなみに、あの男を見るようになったのは3年くらい前です」

遥生容疑者は180センチ近い高身長かつ、「土木や建築の仕事を転々としていた」（ふたりの知人）ことから体格もよかった。そんな男から暴力を振るわれる恐怖は、想像に難くない。

では、家庭環境はいつから悪化したのか。

エリカ容疑者が感じていた"孤独"

前出の知人によれば、「子どもが生まれる前は、すごく仲がよかったと思う」という。エリカ容疑者のSNSを見ると、長女が生まれた2024年1月を境に、"弱音"が垣間見える投稿が増えている。

〈誕生日おめでとう自分。せめて仲良く笑って普通に過ごしたかったってのわ贅沢ですか〉（原文ママ、以下同）

〈いいことありますように〉

〈誰か私を人間として認めて〉

なかには、遥生容疑者が育児に参加していないことをほのめかすようなこんな呟きも──。

〈1人こわすぎるむりだ〉

〈毎日毎日こんな夜の繰り返し 孤独だ、自分〉

その末、昨年末からエリカ容疑者のSNSの更新は途絶えている。

あらためて彼女のインスタグラムを見ると、そこには長女を抱く写真が多数、確認できる。エリカ容疑者が子どもを愛していた様子はうかがえる一方、遥生容疑者はまだ"父親"になる準備ができていなかったのかもしれない。

いずれにせよ、親として実の子の命を危険に晒したことは許されない。

（了）