２０２５年、40周年を迎えた「焼津さかなセンター」が移転リニューアルを計画していることがわかりました。焼津を代表する観光施設として、どのような進化を遂げるのでしょうか。



（店員）

「いらっしゃいませ～～！カニも特売サケも厚切りです！！」



威勢の良い声が響きわたり新鮮な海産物がずらりと並ぶ「焼津さかなセンター」。

地元で水揚げされるマグロをはじめ鮮度抜群な海産物が手に入るほか絶品の寿司や海鮮丼が食べられる飲食店も多くあり、全国から年間およそ125万人が訪れる人気の観光スポットです。





（客）「いっぱいあってびっくり！みんな欲しくなってしまうんです いいところですね」（客）「なんかマグロがすごい美味しくてとても楽しいです」７日も多くの人たちが訪れる一方で、ことし40周年を迎え施設はいたるところに老朽化の影響が…（焼津さかなセンター 中澤正人 社長）「密封型の店舗ではなく空調設備も効きが悪くことしは扇風機を仮設で加えたりして空気の循環を少しでも感じてもらえるようにやっているが抜本的な対策はできないため老朽化にともなう維持管理に苦慮している」「焼津さかなセンター」はいまから40年前の、1985年にオープンしました。東名・焼津インターのすぐ横という立地からバスツアーなどが全国から訪れ、最盛期の1993年ごろにはおよそ250万人の来場者がありました。特に、ゴールデンウイークや年末年始には新鮮な海産物を求めて、通路が人であふれるほどの賑わいを見せました。しかし、レジャーの多様化や他の観光施設との競争も激化し、去年の来場者数はおよそ125万人と、ピークの半分ほどとなり、施設内にも空き店舗が目立つようになりました。こうした状況をなんとか好転させたいと対策が検討される中で、浮上したのが今回の移転リニューアル計画です。（焼津さかなセンター 中澤正人 社長）「魚の町焼津としては漁港は大きなセールスポイントになると思います/たくさんの方が来場していただけるように。新しい移転計画が進めていけるようになれば」そんな移転先の候補となっているのが…（徳増ないるキャスター）「移転先の候補地がこちらの広大な市有地 向かい側には、アクアスやいづといった施設があり 富士山と海の美しい眺望が見えます」ここは焼津港と小川港の間に位置する海岸エリアで、焼津市が賑わいを創出したいと開発を進めてきたエリアです。すでに「アクアスやいづ」や「深層水ミュージアム」、商業施設や公園がありますが、まだ利用されずに空き地となっている広大な市有地があったことから「さかなセンター」を移転する計画が浮上したのです。海と富士山が一緒に見られる絶好のロケーションで若者の呼び込みやインバウンドへの訴求も十分期待できます。（焼津さかなセンター 中澤正人 社長）「最近は買い物だけにとどまることなく、何か楽しんでいただける体験ができるようなものだとか自分で味わっていきたいという方もいらっしゃいます。快適性はもちろんですが買い物・食事の満足度をもっともっと向上させていただきたいなってのが私たちの狙い」焼津さかなセンターは、この場所への移転に向けて資金調達から施設計画まで共同で進めるパートナー企業の募集を開始しました。この移転計画に店の人たちは…（鮮魚店）「交通の便がちょっと不安定かなとは思いますけどね。もう少しお客さんが来ていただければとは思います/新しい観光名所になっていただければ」焼津の観光を再び盛り上げる起爆剤となるのか…焼津さかなセンターの今後に期待がかかります。（焼津さかなセンター 中澤正人 社長）「さかなセンターが核となってみんなに楽しんでいただける焼津を見ていただきたいなと思っています」