ライバル以上の走る喜びを醸し出す

フォルクスワーゲン・グループのスコダが2025年に発売したエルロックは、英国で急速に支持を集めつつある。バッテリーEVとしての性能だけでなく、創刊130年のAUTOCARが重視し続けてきた、運転の楽しさもしっかり宿す。

【画像】クロスオーバーへ一新 日産リーフ 英国で同価格帯のライバル 2代目リーフも 全112枚

車重は2115kgあり、新しい日産リーフやキアEV4より200kg近く重い。それでも、後輪駆動の走りは鋭い。1基の永久磁石同期モーターは286psを発揮し、0-100km/h加速を6.5秒でこなす。



ライト・ブルーの日産リーフと、グレーのキアEV4 GTライン・ハッチバック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

正確で安定感の高いステアリングに、巧妙に姿勢を制御するサスペンションが、リーフやEV4以上の喜びを醸し出す。見た目はSUVでも、今回の3台では運転が1番楽しい。

華やかで開放的なインテリア 後席は狭め

エルロックは小柄なリーフより約140mm長く、実用性も僅かに優れる。荷室容量は470Lもある。リーフには、床下に充電ケーブルをしまえる便利な収納が備わるが、容量は437L。EV4は435Lとやや劣り、2台とも床面が高く荷物を載せにくい。

乗員空間も、エルロックにはゆとりがある。3台では1番長いEV4も、当然だが広々。クーペ風のシルエットを持つリーフの後席は、高身長の大人には少し窮屈だろう。ファミリーカーとして、充分に使える広さではあるとしても。



スコダ・エルロック 85 エディション（欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そのかわり、リーフの前席側はホワイトの差し色が華やかで開放的。ダッシュボードは特徴的なブルーの合成皮革で覆われ、好ましい個性がある。スコダやキアの、落ち着いたモノトーンを好む人もいるとは思うが。

操作しやすいモニター エアコンの調整も簡単

インフォテインメントは、リーフが僅かにリードする。ダッシュボードがタッチモニターの下で手前に出ており、操作時に手を支えるのに好都合。タッチセンサーのショートカットで、エアコンの温度調整も簡単にできる。

EV4のシステムも悪くない。直感的に扱え、ショートカットの設定も難しくない。エルロックは、タッチモニター下のタッチセンサーが曲者。エアコンの温度を上げたいのに、ラジオのボリュームを変えてしまうこともあるだろう。



ライト・ブルーの日産リーフと、グレーのキアEV4 GTライン・ハッチバック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

もっとも、いずれも慣れれば使いにくいものではない。アップル・カープレイとアンド・ロイドオートに無線で対応し、ナビは充電ステーションの位置も検索できる。

バランスの取れたリーフ 真の万能選手は？

最後に価格。リーフの正式決定はまだだが、英国では約3万9000ポンド（約795万円）になる見込み。グレートブリテン島で生産される唯一の量産EVだから、政府は3750ポンド（約76万円）の補助金対象にすると考えられる。

チェコ生産のエルロックは、補助金を引いた状態で3万7160ポンド（約758万円）。EV4は3万9395ポンド（約804万円）で、補助金の枠は未定。スロバキアで生産されており、1500ポンド（約31万円）が適用される可能性が高い。



左からグレーのキアEV4 GTライン・ハッチバックと、スコダ・エルロック 85 エディション、ライト・ブルーの日産リーフ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

恐らく、3代目リーフはエルロックやEV4と同等か、お手頃になる。運転体験は、EV4より上質で一体感に優れる。車内空間は狭めでも、日産らしく独創的なデザインには魅力がある。バランスの取れた、優れた1台が誕生したといっていい。

それでも、今回の勝者はエルロック。電費に優れ、走りは活発で実用性も勝る。電動ファミリー・クロスオーバーとして、真のオールラウンダーと呼べる実力者だ。

番外編：3台の現実的な航続距離は？

カタログ上の航続距離と、現実的な条件での距離が大きく異なることは、周知の事実かもしれない。今回は高速道路や郊外の幹線道路、市街地などを複合的に走らせて、3台の距離を比較してみた。

試乗を終えて満充電にしたリーフの場合、モニターへ表示された航続距離は354km。対するEV4は370km、エルロックは428kmと、大きな差が出る結果となった。



日産リーフ 75KWH（欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

空力特性に優れたボディをまとい、ヒートポンプ式エアコンが標準で、バッテリーの熱管理へ力が注がれたリーフだが、期待に届かない数字といえる。ただし、あくまでも簡易的に測ったもの。英国仕様の量産版で、改めて確かめる必要はあるだろう。

4万ポンド（約800万円）以下のEV 3台のスペック 日産リーフ 75KWH（欧州仕様）

英国価格：約3万9000ポンド（約795万円／予想）

全長：4350mm

全幅：1810mm

全高：1550mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：7.6秒

航続距離：603km

電費：7.2km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1937kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：75.0kWh

急速充電能力：160kW（DC）

最高出力：217ps

最大トルク：36.1kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動

スコダ・エルロック 85 エディション（欧州仕様）

英国価格：3万7160ポンド（約758万円／補助金適用後）

全長：4488mm

全幅：1884mm

全高：1654mm

最高速度：178km/h

0-100km/h加速：6.5秒

航続距離：561km

電費：6.4km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2115kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：77.0kWh

急速充電能力：175kW（DC）

最高出力：286ps

最大トルク：55.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動

キアEV4 GTライン・ハッチバック（欧州仕様）

英国価格：3万9395ポンド（約804万円）

全長：4730mm

全幅：1860mm

全高：1480mm

最高速度：168km/h

0-100km/h加速：7.9秒

航続距離：582km

電費：6.9km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1896kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：78.0kWh

急速充電能力：129kW（DC）

最高出力：203ps

最大トルク：28.8kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動