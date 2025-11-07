元テレ東・福田典子アナ、生放送で離婚＆交際＆同棲明かす お相手は花田優一「いい人ですよ」
元テレビ東京で現在はフリーアナウンサーの福田典子（34）が7日、TOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。離婚をしており、現在は、元横綱・貴乃花光司と元フジテレビアナウンサー・河野景子元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一と交際中であると明かした。
【画像】福田典子アナと交際中の花田優一
番組冒頭、福田アナのプロフィールがボードで紹介され、最後に「結婚・出産・離婚などありつつ…」「現在はフリーアナとして活躍」と記された。
司会のミッツ・マングローブが「お子さんもいて、バツもあって…」とつぶやき。福田アナは「そうですね、はい。幸せに前向きに進んでおります」と笑顔で答えた。
さらにミッツが「ちょうど10分くらい前、知り合いからLINEが来まして、『きょうは福田典子、よろしくお願いします。花田優一』って書いてあって。なんのこっちゃわからなくて、知らなくて（笑）」と説明した。
ここで司会の垣花正が「花田優一さんとお付き合いされていらっしゃる」と説明。福田アナは「はい。そうなんです」「きょうはもう本当に、ミッツさんがいるなら大丈夫だねって言っていただいて」などとあいさつしていた。
花田の父である貴乃花とは「お会いしたことないんですけれども」と説明。どんな付き合いをしているのか聞かれ、「2人で夜中まで飲んでるなんてこともあります」「一緒にいま住んで、生活は一緒にしています」と説明。付き合ったきっかけは「10年来の友人だったんですが、私が疲弊してたときに支えになってくれた」と明かした。
福田アナは、福岡県出身。元RKB毎日放送のアナウンサーで、2016年8月1日付でテレビ東京に入社。同年10月『モヤモヤさまぁ〜ず2』の3代目アシスタントに抜てき。24年3月でテレビ東京を退社した。プライベートでは21年3月にかねてより交際していた会社員の男性との結婚を発表。同年12月に第1子出産を報告した。
【画像】福田典子アナと交際中の花田優一
番組冒頭、福田アナのプロフィールがボードで紹介され、最後に「結婚・出産・離婚などありつつ…」「現在はフリーアナとして活躍」と記された。
さらにミッツが「ちょうど10分くらい前、知り合いからLINEが来まして、『きょうは福田典子、よろしくお願いします。花田優一』って書いてあって。なんのこっちゃわからなくて、知らなくて（笑）」と説明した。
ここで司会の垣花正が「花田優一さんとお付き合いされていらっしゃる」と説明。福田アナは「はい。そうなんです」「きょうはもう本当に、ミッツさんがいるなら大丈夫だねって言っていただいて」などとあいさつしていた。
花田の父である貴乃花とは「お会いしたことないんですけれども」と説明。どんな付き合いをしているのか聞かれ、「2人で夜中まで飲んでるなんてこともあります」「一緒にいま住んで、生活は一緒にしています」と説明。付き合ったきっかけは「10年来の友人だったんですが、私が疲弊してたときに支えになってくれた」と明かした。
福田アナは、福岡県出身。元RKB毎日放送のアナウンサーで、2016年8月1日付でテレビ東京に入社。同年10月『モヤモヤさまぁ〜ず2』の3代目アシスタントに抜てき。24年3月でテレビ東京を退社した。プライベートでは21年3月にかねてより交際していた会社員の男性との結婚を発表。同年12月に第1子出産を報告した。