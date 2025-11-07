°æ¾å¾°Ìï¡¢12·î¤ËËÉ±ÒÀï¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ç¡¢ÃæÃ«½á¿Í¤ÏÅ¾¸þ¸å½éÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤ÇÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡ËÆ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬7Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿°æ¾å¾°¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ÍèÇ¯5·î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¾°¤ÈÍèÇ¯5·î¤ÎÂÐÀï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2ÃÄÂÎ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¥á¥¥·¥³Áª¼ê¤È¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£¡ÖÅ¾¸þ¤·¤Æ½éÀï¤Ê¤Î¤Çµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÚÎÏ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦È¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£