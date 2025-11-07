◇フィギュアスケートNHK杯 1日目(7日、大阪・東和薬品RACTABドーム)

フィギュアスケートグランプリシリーズ日本大会(NHK杯)が開幕。男子ショートプログラムが行われ、日本からは3選手が出場しました。

1位につけているのは日本のエース・鍵山優真選手。軽快なダンスナンバーにノリながら、ダイナミックな滑りを見せます。4回転トゥループとトリプルトゥループのコンビネーションなど様々なジャンプをしっかりと決めましたが、1回目のスピンがうまく決まらず。それでも98.58点（技術点53.79・演技構成点44.79）と1位につける高得点をマークしました。

中国大会で優勝した佐藤駿選手は、今大会ではショートを終えて2位。序盤の4回転ルッツでしっかりと着氷すると、続く4回転トゥループとトリプルトゥループのコンビネーションもしっかりと決めます。その後も優雅な音楽に乗りながら伸びやかな滑り。最初の4回転ルッツのみ回転不足となりましたが、その他の要素では全て加点となり、96.67点（技術点53.67・演技構成点43.00）の高得点をマークしました。

男子シングル・ショートプログラムのトップバッターで出場した垣内珀琉選手は、最年少ながら丁寧な落ち着いた滑り。3回転ジャンプも落ち着いて決め、61.59点で12位につけました。