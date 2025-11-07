部員に体罰を加えたり暴言を浴びせたりしたとして、県教育庁は雄物川高校バレーボール部の宇佐美大輔監督を懲戒免職処分としました。



たたく・ける・ボールをぶつけるなどの体罰を受け、けがをした部員もいるということです。



「この度は申し訳ございませんでした」



懲戒免職となったのは、横手市の雄物川高校の教諭で男子バレーボールの宇佐美大輔監督です。





県教育庁によりますと、宇佐美監督は複数の部員に対し、たたく・ける・ボールをぶつけるなどの体罰を加えて一人にけがをさせたほか、「バカ」「お前のせいで負けた」などの暴言を浴びせる行為を、おととし4月ごろから今年9月にかけて、複数回行っていたということです。県教育庁は、生徒に身体的、精神的な苦痛を継続的に与えたとして7日付で懲戒免職処分としました。宇佐美大輔監督は日本代表選手として北京五輪に出場した経歴を持ちます。現役引退後は指導者の道に進み、2014年に母校、雄物川高校の男子バレーボール部監督に就任しました。宇佐美監督が部員に暴力を振るっていたことが発覚したのは先月。秋田県バレーボール協会は先月6日付で1年間の謹慎処分としていました。県教育庁の聞き取りに対し、宇佐美監督は「全国レベルに到達させるには体罰を含めた厳しい指導が必要だという誤った考えを持っていた」と話していたということです。管理監督責任を怠ったとして雄物川高校の校長が戒告処分となりました。雄物川高校のバレーボール部は年明けに行われる全国大会への出場を決めています。県教育庁は学校に派遣しているカウンセラーの人数を増やして、部員のメンタルケアに努めることにしています。