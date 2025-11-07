À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë»°Âð¾§²Î´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤Î2ºîÉÊ¤ò1ËÜ¤Î±Ç²è¤Ë¡£Àã¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÅÄ¼Ë½É¤¬ÉñÂæ¤Î¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù
¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù(2025) ¾å±Ç»þ´Ö¡§1»þ´Ö29Ê¬¡¿ÆüËÜ
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§»°Âð¾§
¸¶ºî¡§¤Ä¤²µÁ½Õ
½Ð±é¡§¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢Äé¿¿°ì¡¡Â¾
¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¡Ê2022¡ËÅù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»°Âð´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤Î¡Ø³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡Ù ¡Ø¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ò1ËÜ¤Î±Ç²è¤ËåÃ¤¤¾å¤²¤¿¡£¥¹¥é¥ó¥×µ¤Ì£¤Î½÷ÀµÓËÜ²È¤¬¤Õ¤é¤ê¤È½Ð¤«¤±¤¿Àã¹ñ¤Î½É¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î¼ç¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤ËÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Û¤«¡¢³Æ¹ñ¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£