À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë»°Âð¾§²Î´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤Î2ºîÉÊ¤ò1ËÜ¤Î±Ç²è¤Ë¡£Àã¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÅÄ¼Ë½É¤¬ÉñÂæ¤Î¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¤È¤â¤ñ¤µ¤ó¤¬¡¢¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿±Ç²è¤ò¥¤¥é¥¹¥È³¨Æüµ­¤Ë¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËË®²è¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡Ú²èÁü¡Û¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤¨¤¤¤¬¤Î³¨Æüµ­¤Ï¤³¤Á¤é

²Æ¤Î³¤¤ÎÃË½÷¤ÎÊª¸ì¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤

¤³¤ì¤¾¡¢Î¹

ÊÑ¤Ê¤¸¤¤¤µ¤ó¤È»×¤¤¤­¤ä

Çò¤¯¤Æ½Å¤¤Àã¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤­¤¿

¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù(2025)  ¾å±Ç»þ´Ö¡§1»þ´Ö29Ê¬¡¿ÆüËÜ
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§»°Âð¾§
¸¶ºî¡§¤Ä¤²µÁ½Õ
½Ð±é¡§¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢Äé¿¿°ì¡¡Â¾

¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¡Ê2022¡ËÅù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»°Âð´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤Î¡Ø³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡Ù ¡Ø¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ò1ËÜ¤Î±Ç²è¤ËåÃ¤¤¾å¤²¤¿¡£¥¹¥é¥ó¥×µ¤Ì£¤Î½÷À­µÓËÜ²È¤¬¤Õ¤é¤ê¤È½Ð¤«¤±¤¿Àã¹ñ¤Î½É¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î¼ç¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤ËÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Û¤«¡¢³Æ¹ñ¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£